„Bezprostřední nebezpečí rozšíření nákazy Praze v tuto chvíli nehrozí. Větší riziko teď představuje epidemie běžné chřipky, která má podobné příznaky jako koronavirus,“ uvedl po jednání primátor a absolvent medicíny Zdeněk Hřib (Piráti).

Ten také upozornil, že má hlavní město od roku 2015 nepřetržitou epidemiologickou službu a přímo na magistrátu funguje 24 hodin denně operační středisko krizového štábu, které shromažďuje informace o možných hrozbách, jako jsou přírodní pohromy nebo právě epidemie. Praha má navíc připravený pro tyto případy krizový plán. Důvod k panice není ani podle radní pro oblast zdravotnictví Mileny Johnové (Praha sobě). „Situaci monitoruje také krajská hygienická stanice a všechny složky IZS si například hlídají, aby měly dostatek ochranných pomůcek,“ prohlásila Johnová.

Také primátorův náměstek pro bezpečnost Petr Hlubuček (Spojené síly pro Prahu / STAN) doporučil Pražanům stejnou prevenci, která je účinná při sezónní epidemii běžné chřipky. Té se momentálně Praha přibližuje. Počet nemocných za poslední týden stoupl skoro o třetinu a už dva případy v této sezóně skončily úmrtím. Chřipka teď trápí v metropoli hlavně děti. „Riziko nákazy chřipkou i případným koronavirem se snižuje při důslednější hygieně a nechození do míst s výskytem mnoha lidí. V obou případech jde o kapénkové infekce,“ připomněl Hlubuček.

Na schůzce byli i celníci

Rozšíření koronaviru do Česka je podle něj nejpravděpodobnější přes Letiště Václava Havla. „Všichni cestující z rizikových oblastí, primárně z Číny, dostávají do ruky leták s informacemi, co dělat při pocítění příznaků onemocnění,“ dodal Hlubuček s tím, že každý pacient s podezřením na nákazu koronavirem by byl hospitalizován v Nemocnici Na Bulovce.

Schůzky složek IZS se zúčastnili také celníci, protože čtyři pětiny letecké nákladní dopravy míří do Prahy z Asie. Informace ohledně rizik a doporučení spojených s koronavirem zpřístupnilo město na webu bezpecnost.praha.eu.