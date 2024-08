„To jediné nám po něm zbylo. Byla to krásná továrna, měli jsme být na co hrdí, je to obrovská škoda, že takhle skončila a kdo ví, co tady po ní bude,“ konstatoval jeden z přihlížejících mužů, který se představil jako Karel Babka.

Odstřel komína bývalé továrny Solo v Sušici | Video: se svolením Jana Fraňka

Odstřel cihlového komína někdejší sirkárny Solo si mnozí lidé točili či fotili. Deník proto přináší ohlédnutí za demolicí komína z jejich pohledu.