Nová léčebna stojí poblíž Císařské jeskyně v Moravském krasu. Příznivé klima jeskyně využívá pro léčbu pacientů od čtyř do osmnácti let s astmatem, alergiemi, záněty dýchacích cest a atopickým ekzémem. „Dětská léčebna v Ostrově u Macochy je jediným pracovištěm v celé České republice, které využívá pro speleoterapii krasovou jeskyni. Jsem rád, že se tento léčebný projekt, který pomáhá dětem zlepšit jejich život, podařilo dotáhnout do konce. První pacienti by se v nové léčebně měli zabydlet na začátku března,“ uvedl po převzetí stavby jihomoravský hejtman Jan Grolich.

Děti tráví v jeskyni několik hodin denně. V tamním prostředí cvičí, sportují, vše pod dohledem lékařů, fyzioterapeutů a dalších odborníků. Nyní budou mít k dispozici komplex čtyř propojených budov, který nabídne ubytování pro dětské pacienty a jejich rodiče, zdravotnickou část, rehabilitaci, tělocvičnu i zázemí pro personál. Součástí je také sauna, bazén s mořskou vodou, dvě venkovní hřiště, hippodrom a arboretum. Plus stravovací provoz na výdej zhruba sto obědů, osmdesáti svačin, snídaní a večeří denně.

Nová léčebna má větší kapacitu, nabídne ubytování 78 osobám, dětem a jejich doprovodu. Původní léčebnu u základní školy převede Jihomoravský kraj příští rok bezúplatně na obec. Ta na oplátku poskytla pozemky pro výstavbu léčebného zařízení. „Původní léčebnu určitě využijeme. Jednou z možností jsou sociální byty nebo zázemí pro služby. Ještě uvidíme, konkrétní projekt zatím nemáme. Záležet také bude na možnosti získání dotací,“ sdělil již dříve starosta Ostrova u Macochy Ondřej Hudec.