Že vše chutná lépe venku, kde si člověk užije zároveň i hezké počasí, vědí restauratéři už dávno. Proto se snaží zřídit venkovní posezení všude, kde to je jen trochu možné. Problém však nastává, když mají zahrádku zavřít a hosty přesunout dovnitř. Standardně by to mělo být nejpozději ve 22 hodin, kdy začíná noční klid. Řada podniků hlavně v centru města má však výjimku. Zavírají o půlnoci, některé dokonce až ve dvě ráno.

Původní vedení Prahy 1 v čele s Pavlem Čižinským loni na podzim oznámilo, že to chce změnit. Navrhlo úpravu tržního řádu, která by výjimky zrušila. Netrvalo to však dlouho a zrušené je jejich rozhodnutí. Nová koalice starosty Petra Hejmy výjimky bude i nadále tolerovat.

„Plošný zákaz byl diskriminující nejen pro místní, ale i pro stovky poctivých podnikatelů, na jejichž předzahrádky si nikdo nestěžoval. Povolení pro předzahrádky dostanou jen ti, kteří budou dodržovat přísné podmínky, aby nebyli obyvatelé Prahy 1v nočních hodinách rušeni,“ oznámila městská část svým obyvatelům pomocí sociální sítě.

Dohled na každé zahrádce

Jaké podmínky to přesně budou, zatím není úplně jasné. Radnice je stanoví během jara. Zatím prozradila, že každý podnik bude muset najmout hlídače, který bude na zahrádce dohlížet na dodržování nočního klidu.

Zahrádku má v Praze 1 povolenou více než tři sta podniků. Které z nich ji budou moci mít otevřenou i po 22. hodině, rozhodne komise městské části.

„Každá předzahrádka bude do konce června pečlivě posouzena Komisí pro obchod a služby. Ta bude zohledňovat hlavně to, jestli je provozovatel schopen v jejím okolí udržet klid,“ oznámila radnice s tím, že jednání komise se mohou účastnit i obyvatelé metropole.

Co se stane v případě, že restaurace pravidla dodržovat nebude, není jasné. Stejně jako to, zda si radnice nechá možnost udělenou výjimku odebrat. „Postihy jsou stanoveny v každé smlouvě o pronájmu pozemku na umístění předzahrádky. Další postihy může stanovit odbor dopravy, který rozhoduje o záboru,“ odpověděl Deníku Martin Šebesta z úřadu Prahy 1.

Část místních se bouří

Změnou přístupu naštvala městská část některé obyvatele, obávají se toho, že je bude hluk ze zahrádek v noci rušit. Projevilo se to hlavně na sociálních sítích. „Je vidět, jak nové vedení jde na ruku podnikatelům. Pokud to má být zase město, ve kterém bydlí lidé, tak nemůžete dál podporovat ten Disneyland, co se tam od 90. let vybudoval,“ reagoval například Ondřej Šmejkal.

Přitom lidé městskou policii na hlučící hosty zahrádek nevolají příliš často. Převážná většina oznámení přichází na hlasité turisty přesouvající se z jedné restaurace do druhé, na opilce, případně na hlučné kuřáky, kteří postávají před restauracemi. „Samotné předzahrádky z pohledu městské policie ale takový problém nejsou. Řešíme zde jednotky problémů, kdy většinou postačí slovní upozornění ze strany strážníků k personálu,“ uvedla mluvčí pražských strážníků Irena Seifertová.

Diskutujícím se nelíbilo ani to, že rozhodnutí se bude zakládat pouze na názoru komise, zda podnik ruší své okolí, či nikoliv. „To je dobře, že je to takhle striktně stanovený a vůbec to nebude otevírat prostor pro korupci,“ komentoval ironicky Honza Štěpán. Našly se ale i komentáře, které s otevřenými zahrádkami souhlasily.

Například v sousední Praze 2 nemá výjimku pro svou zahrádku povolenou žádná restaurace. Pár jich platí v Praze 4, 5, 6, 8 a 10.

Ani letos žádné zjednodušení

Podnikatelé, kteří chtějí mít před svou provozovnou v letošní sezoně zahrádku, mají nejvyšší čas vyrazit na kolečko po úřadech. Čeká je návštěva Technické správy komunikací, odboru dopravy, majetku a v některých případech také památkářů.

Už v roce 2017 magistrát slíbil, že se systém zjednoduší a v řadě případů bude možné žádosti vyřizovat elektronicky. Dosud na to však nedošlo.