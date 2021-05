Otevření předzahrádek restaurací se blíží. Už od pondělka si tedy nemusíte jídlo z restaurace odnášet a můžete si sednout před podnikem na pivko či ke kávě. Jak se na to restaurace na Krumlovsku připravují?

Kamil Vonc s rodinným týmem na počátku přípravy předzahrádky na kaplickém náměstí. | Foto: Deník/Zuzana Kyselová

V brzké otevření restaurace doufají v kájovském Konibaru a důkladně se na to připravují. „Jsme v rekonstrukci,“ informoval majitel Konibaru Ondřej Vejvoda. „Co se týká venkovní zahrádky, tu také připravujeme, ale moc si od toho neslibuju, protože v pondělí má být chladno a pršet. Uvidíme, možná zkusíme otevřít pro pravověrné štamgasty. Jak to bude s testy, nevím. Vzhledem k tomu, že se nařízení mění jak na běžícím pásu, počkám až do poslední chvíle a teprve před pondělím se začnu pídit po tom, co aktuálně platí- A podle toho to budeme řešit.“