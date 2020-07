„S Holštejnem jsme vehementně nesouhlasili. Není to vhodné místo pro výstavbu nádrže. Měla by drtivý dopad na Moravský kras. I kdyby lokalitu někdo v budoucnu prosazoval, tak v procesu EIA, který zkoumá vlivy na na životní prostředí, neprojde,“ uvedl při středeční návštěvě Blanenska Brabec.

Dodal, že zmíněný seznam navrhovaných lokalit, kterých je celkem šestaosmdesát, bude vláda projednávat v příštích týdnech. „V žádném případě se nejedná o seznam stavebních povolení. Jestli se z toho celkového počtu připravují dva projekty?“ dodal.

Postoj ministerstva uvítali i zástupci obce, kde zařazení Holštejna na původní seznam vyvolalo velký odpor. Několik desítek místních se podpisem připojilo také k iniciativě Stop přehradám. „Že Holštejn zmizí ze seznamu navrhovaných lokalit, je pro nás dobrá zpráva. Přehrada by ohrozila místní obyvatele. Hráz by byla v bezprostřední blízkosti zástavby. Ochranné pásmo kvůli zdroji pitné vody by také omezilo rozvoj obce a v neposlední řadě by nádrž měla negativní vliv na povodí Moravského krasu,“ řekl starosta obce Petr Mynařík.

Se zařazením Holštejna do seznamu lokalit na posílení vodních zdrojů měli problém i ochránci přírody. „Jednak je tu aspekt narušení ochrany přírody a také z geologického hlediska není tato lokalita dobrá. Pod povrchem se nachází řada zlomů a puklin. Nádrž by měla problém vodu udržet,“ poznamenal pracovník Správy CHKO Moravský kras Antonín Tůma.

V údolí potoka Bílá voda, které by případná stavba nádrže zatopila, má chatu od roku 1975 například Helena Peslová z Brna. „O tom, že by v blízkosti Holštejna někdy stála přehrada jsem slyšela už před několika desítkami let. Zdejší údolí a louky jsou široké a téměř na rovině. Nádrž by byla velmi mělká a spousta vody se odpařila. Navíc je potok přes léto téměř na suchu,“ poznamenal žena.

Někteří místní však posílení zdrojů vody do budoucna naopak vítají. „Mně by přehrada nad Holštejnem nevadila. Ze všech stran slyším obavy z dlouhotrvajícího sucha a nedostatku pitné vody,“ řekl muž, který si přál zůstat v anonymitě.

Podle mluvčího Povodí Moravy Petra Chmelaře se však nejednalo o žádný záměr ani plán na výstavbu přehrady. „Zásadní úlohou sestavení seznamu lokalit pro hromadění povrchové vody, je formou územního hájení zamezit jejich nevratnému poškození. Nebo nákladnému využití těchto jedinečných území pro jiné účely. Pokud tam třeba za padesát let budou chybět vodní zdroje, budoucí generace se může rozhodnout o výstavbě nádrže, “ vysvětlil Chmelař.

V následujících letech nechá Povodí u vybraných lokalit, ve kterých dochází k poklesu vydatnosti vodních zdrojů, vypracovat odborné studie. Poskytnou podrobnější informace o vodohospodářském přínosu lokality a zhodnotí další aspekty případného vodního díla. „Teprve tyto studie nám poskytnou první podrobnější informace o tom, zda je vůbec technicky možné, za jakých podmínek a v jakém časovém horizontu v dané lokalitě vodní dílo postavit. A jestli by mělo vodohospodářský přínos,“ dodal mluvčí.