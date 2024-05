Přelet nad sokolím hnízdem: Mláďata v Moravském krasu se připravují na den D

Je to otázka několika dní a mláďata vzácného sokola stěhovavého se pokusí o první samostatný let. Tak to aktuálně vypadá v hnízdě v Národní přírodní rezervaci Vývěry Punkvy v Moravském krasu na Blanensku. Ochránci přírody tam pozorují tři mláďata vzácných dravců. Další čtyři pak v Josefovském údolí nad jeskyní Jáchymka.

Přelet nad sokolím hnízdem. Mláďata vystartují v Moravském krasu do vzduchu | Video: Radovan Mezera