Výdech z metra Smíchově začal měnit podobu 21. září, kdy probíhala celorepubliková akce Zažít město jinak, v rámci události Street Art Against Visual Smog (Pouličním uměním proti vizuálnímu smogu). „Šachta je nyní ve velmi špatném stavu a zcela ničí celkový dojem tohoto bloku, a proto jsme se rozhodli s tím společně něco udělat,“ hlásili pořadatelé ve facebookové pozvánce s tím, že pražští street artisti se budou činit přímo před zraky návštěvníků.

Jenže podle reakcí na sociálních sítích to vypadá, že obyvaleté Prahy 5 rozhodně nechtěli zažít výdech jinak. „Mohl by mi někdo příčetný, prosím, vysvětlit, jak má pomoct tohle nevkusné přemalování proti vizuálnímu smogu? Vždyť to šedivý bylo tak krásný!“ zní jedna z rozhořčených reakcí. Jiní píší o fialovém monstru či hnusu a žádají uvést objekt od architekta Zdeňka Drobného z poloviny osmdesátých let minulého století do původního stavu.

Dokonce i lidé z projektu Manifesto, který nedaleko inkriminovaného místa ovetřel druhou pobočku a na této sousedské akci zajišťoval hudební program a případně rovněž občerstvení, museli odrážet naštvané dotazy facebookových uživatelů s tím, že kreativní náplň má na triku jenom sdružení Attract.

„Projekt ještě není ve finální podobě, která se bude dramaticky lišit od současného stavu,“ citoval zpravodajský portál iDNES.cz koordinátorku projektu Jaroslavu Mlynárovou.

Fialová měla být pouze podkladem pro komplexnější dílo (viz obrázek). Umělci jej slíbili dodělat o uplynulém víkendu, což také učinili - na náměstí 14. října vyrostly nasprejované květiny a výdech je barevnější, byť se od zveřejněné vizualice trochu liší.

Jenže občané si stěžují, že spreje poškodily okolní dlažbu i keře. Reportér Pražského deníku, který si byl místo prohlédnout v neděli odpoledne, objevil v koši ještě mokré šablony. Žádného výrazného poničení parku si nevšiml.

Dopravní podnik nechtěl bránit zdravé iniciativě

Tým okolo Mlynárové získal povolení od majitele, kterým je dopravní podnik hlavního města (DPP), i souhlas radnice městské části. Náklady na přemalování ve výši dvaceti tisíc korun zaplatili iniciátoři sami. Chtěli pouze zpříjemnit prostředí, protože betonový výduch uprostřed parku s lavičkami byl posprejovaný různými nevzhlednými nápisy a bezdomovci často okolní prostor využívali jako toaletu.

„Dopravní podnik má ve své strategii propůjčování ploch k výtvarnému zpracování, snaží se tak mimo jiné zabraňovat ilegálnímu graffiti. V uvedeném konkrétním případě jsme s realizací souhlasili, neboť jsme nechtěli bránit zdravé iniciativě,“ uvedla pro média Aneta Řehková, mluvčí DPP.

Ačkoliv samotný brutalistní výdech z metra není chráněnou památkou, nachází se v památkové zóně Smíchov a je obklopen kulturně významnými stavbami - například kostelem sv. Václava či Portheimkou. Proto se postup organizátorů nelíbí ani památkářům.

Podle památkářů měl proběhnout dialog

Národní památkový ústav (NPÚ) v Praze dostal podle informací Pražského deníku pouze od odboru památkové péče magistrátu zprávu, že se v hlavním městě koná street artová akce a graffiti má být na některých místech v centru metropole pouze dočasné. Avšak v tomto případě šlo o jinou akci a Mlynárová kontaktovala pražské pracoviště NPÚ až zpětně.

„Protože došlo k radikální změně podoby objektu, tak se domnívám, že by měl v takových případech proběhnout základní dialog. Je to území s určitými hodnotami, kde platí pravidla pro každého,“ sdělil ředitel Ondřej Šefců a dodal, že ho míra využití fialové zaskočila.

Andrea Holasová z NPÚ redakci Pražského deníku řekla, že „hříšníci“ už dostali od památkářů instrukce a mají se v nejbližší době sejít s garantem dotčeného území. Budou tedy muset lidé z týmu Attract graffiti odstranit? „Zásah do památkové zóny ani čištění tohoto výdechu nesmí probíhat živelně,“ odpověděla Holasová.