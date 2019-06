Podle očitých svědků ale před účastníky olympiády nevystoupil a ceremoniálu se přímo nezúčastnil, pouze přihlížel. I tak se ale při jeho jménu ozval z hlediště pískot.

„Chtěli jsme dát panu premiérovi najevo, že „Letná“ je i tady, a že před svým svědomím neuteče. Přesto se nám vyhnul a do arény raději vjel jiným vchodem,“ komentovala příjezd premiéra jedna z organizátorek demonstrace, Anna Provazníková z Milionu chvilek pro demokracii.

„Chápu, že se chtěl vyhnout konfrontaci s lidmi na Letné, ale my jsme nebyli žádný dav, bylo nás pár, a přesto se nám vyhnul. Pro nás je to jen další signál, jak pohrdá lidmi, kteří s jeho konáním nesouhlasí,“ doplnila.

Premiér Babiš se nechtěl bavit ani s novináři, pouze na dotaz České televize později uvedl, že se k Letné vyjadřovat nebude, a že se vyjádří pouze k dětské olympiádě. "Je skvělé, že máme demokracii," uvedl pouze v reakci na zmínku o čtvrtmilionové účasti na protestech.

Z Liberce odjely na demonstraci na Letnou dva autobusy. Lidé si cestu platili sami. Další shromáždění se plánují na významná data českých dějin, například před 17. listopadem. „Pokud bude potřeba, lidé se sejdou opět i dřív,“ upřesnila Provazníková.

Naším úkolem není svolávat demonstrace, ostatně ani to slovo se mi nelíbí. Myslím, že přesněji to vyjádřil na Letné pan Svěrák, když řekl, že je to spíš oslava toho, že se národ znovu probudil. Naším úkolem je teď hledat a najít společnou řeč v rozdělené společnosti,“ uzavřela Provazníková z Milionu chvilek.