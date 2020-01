„Máme jasný plán v tom, jak budeme realizovat investici,“ uvedl Babiš po jednání ve fakultní nemocnici.

„Dnes ráno jsme se domluvili, že nebudeme čekat na všechny ředitele nemocnic, ale uděláme malou soutěž mezi nimi. Kdo je připraven, okamžitě budeme řešit finanční krytí a půjde to na vládu. A to je případ olomoucké nemocnice,“ sdělil Babiš.

Podle ředitele olomoucké fakultní nemocnice Romana Havlíka se jedná o strategickou investici, která největší nemocnici na střední Moravě brzdí v tom, aby mohla poskytovat péči na světové úrovni i v dalších oborech.

Na novostavbu by mělo jít v příštím roce ze státního rozpočtu 500 milionů korun a v dalších letech miliarda a 500 milionů korun.

Hotovo by mělo být 2025.

„Je předpoklad, že už tento rok by mohli budovu zbourat a příští rok začít stavět. Mohlo by to být hotovo 2025,“ uvedl předseda vlády.

Vizualizace proměny nemocničního pavilonu přezdívaného Franz Josef z roku 2009. Zdroj: FN Olomouc

Co v novém pavilonu bude?

Podle ředitele Havlíka začne nemocnice chystat staveniště, tedy bourat starou budovu, jakmile dostane zelenou.

„V momentě, kdy budeme mít registraci schválenou vládou, jdeme soutěžit prováděcí dokumentaci,“ sdělil Deníku.

Centralizovat a dát do nejmodernější podoby chce nemocnice neurologii, včetně iktového centra, neurochirurgii, ortopedii, která bude v nových prostorách sloučena s traumatologií.

„Také kliniku gynekologie a porodnictví a novorozeneckou kliniku. Potřebujeme rozšířit urgentní příjem, který nám praská ve švech. Budou tam i další pracoviště,“ vyjmenovával Havlík.

Premiér debatoval i se zaměstnanci

Premiér Babiš se v doprovodu ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha také setkal se zaměstnanci fakultní nemocnice. Diskuse se dotkla problematiky zdravotních sester, navýšení kapacit na jejich vzdělávání a zlepšení finančního ohodnocení. Zaměstnanci také poukazovali na nedostatek akutních lůžek v dětské psychiatrii.