Osmaosmdesátiletá Libuše Šulcová přijela v neděli do Přerova na spanilou jízdu veteránů na anglickém motocyklu BSA 770 z roku 1928. I pro fajnšmekry motorismu je stále tak trochu „zjevením“. V tom dobrém slova smyslu. Přestože jí brzy bude devadesát let, ovládá i pro muže náročnou disciplínu - jízdu na motocyklu se sidecarem.

Zajímavý rodinný příběh otce jejího manžela Augustina Šulce, který byl za první republiky výhradním dovozcem motocyklů BSA do České republiky, zpracovala knižně a publikaci představila na největším veteránském setkání letošní sezony v Přerově.

„Tatínek mého manžela Augustin Šulc a jeho strýc založili v roce 1923 firmu bratři Šulcové a stali se výhradními dovozci motocyklů BSA do Československa. Od roku 1923 do roku 1940, než Němci zavřeli hranice, sem dovezli celkem 4269 motocyklů BSA,“ vylíčila Libuše Šulcová a představila stroj, na kterém přijela.

„Anglický motocykl BSA 770 z roku 1928 dal dohromady můj manžel z nakoupených dílů v roce 2000 s komentářem, že je to k mým narozeninám - minulým i budoucím. Od té doby s ní jezdím,“ prozradila Libuše Šulcová.

„Je to dvouválec, 770 kubíků, má dvanáct koní a na sto kilometrů to bere osm až devět litrů. Nejvyšší rychlost se sidecarem je 90 kilometrů, ale já po těch obrovských letech jezdím maximálně rychlostí do 50 kilometrů v hodině. Jsem asi jediná žena, která řídí motocykl se sidecarem, protože děvčata se do toho moc nehrnou,“ popsala usměvavá motorkářka, která přijela do Přerova z Průhonic u Prahy.

K lásce k motocyklům ji prý přivedl manžel. „A zůstala až do dnešních dní. Od syna jsem k pětasedmdesátinám dostala nový vlek, k osmdesátinám pak krytou garáž na motocykl,“ řekla. Nejdále prý byli s manželem v roce 2005 na šestidenním veteránském setkání ve Švýcarsku.

Stovka historických motocyklů a automobilů

Spanilá jízda automobilových a motocyklových veteránů odstartovala v neděli v jedenáct hodin dopoledne z Horního náměstí v Přerově. Návštěvníci si už od devíti hodin užili pestrý program, ve kterém vystoupil Dětský pěvecký sbor Vocantes a představila se také taneční skupina Dance Club.

Stovka nablýskaných motocyklů a automobilů předválečné a meziválečné éry vyrazila v neděli z Horního náměstí v Přerově na spanilou jízdu regionem.

Na sto kilometrů dlouhou trasu, která vedla obcemi na Přerovsku, Hranicku, ale i Kroměřížsku, se vydala stovka nablýskaných strojů nejrůznějších značek předválečné éry.

„Je tu zhruba stovka historických vozidel, což jsem si tajně přál - akce se totiž omezila na stroje s datem výroby do roku 1945. Ukázaly se tu nádherné skvosty - z automobilů přijel třeba luxusní vůz Hispano-Suiza. Jsem také moc rád, že dorazili zástupci rodiny Kratochvílů. Každý zná Jirku Kratochvíla, majitele přerovských veteránů, který měl obrovskou sbírku automobilů. Jeho rodina přijela s vozidlem Panhard Levassor z roku 1912, “ přiblížil Jiří Zemánek z Oltimer clubu Helfštýn, který akci pořádá.

Známá automobilová rodina z Přerova představila ještě jeden vůz, který se jmenuje Máňa. „Je to Tatra 11 z roku 1924. Při povodních v roce 1997 tento vůz plaval ve vodě, takže jsme ho rozebrali a necháváme ho v původním stavu,“ přiblížila majitelka Ivona Kratochvílová.

„V minulých letech jsme na srazu veteránů nebyli, protože jsme neměli žádné vozidlo pojízdné. Teď, kdy jedeme i na počest tatínka Jirky Kratochvíla, nemůžeme chybět. Vymetli jsme tedy pavouky a přijeli,“ dodala. Právě „Máňu“ ocenil primátor města Petr Vrána pohárem pro nejsympatičtější automobil.