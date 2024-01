Exponát umístěný ve výloze Window Gallery vyvolal mezi obyvateli Přerova bouřlivé reakce. Kontroverzní dílo umělkyně Margarity Ivy totiž tvoří mumifikovaná černá kočka za sklem. Zatímco někteří lidé žádají o jeho okamžité odstranění, jiní tvorbu umělkyně obhajují.

Exponát umístěný ve výloze Window Gallery vyvolal mezi obyvateli Přerova bouřlivé reakce | Foto: Deník/Petra Poláková-Uvírová

Protože vystavený exponát vzbudil vášnivé reakce, rozhodl se provozovatel minigalerie a ředitel přerovského exekutorského úřadu Robert Runták rozhodnout o jeho dalším osudu prostřednictvím ankety.

Lidé mohou hlasovat do neděle 28. ledna ve facebookové skupině Přerováci o tom, zda zůstane kočka za sklem vystavená až do 29. února v podobě, v jaké je, nebo bude skrytá za roletou. Průběžné výsledky hlasování ukazují, že se většina lidí přiklání spíše k názoru dílo skrýt.



Instalace Ukolébavka zobrazuje mrtvou kočku za sklem, zalitou v epoxidu. Autorkou exponátu je v Praze sídlící umělkyně původem z ukrajinského Záporoží. Na sociálních sítích dílo rozvířilo emotivní diskuse.

„Bože… to už je hodně morbidní vystavovat mrtvou kočku, zalitou v bloku a nazývat to ještě uměním. Klidně mě ukamenujte, ale tohle je můj názor,“ uvedla Andrea Antoniu Vojtášková. „Pokud umělec nedokáže zaujmout něčím hodnotným, musí se pokusit šokovat, což je mnohem snazší. Čím větší bizar, tím lépe. Ta kočka už byla mrtvá, nebo jí snad někdo kvůli tomu dílu pomohl?“ zeptal se v diskusi na Facebooku Tom Ministr.

„Miluju umění, ale tohle je i na mě moc. Nehledě na to, že jsem málem nabourala, když jsem se podívala z okna a viděla mrtvou kočku ve výloze. Jsem nakloněna ledasčemu, ale tohle není pro mě,“ vyjádřila své pocity Zuzana Sýkorová - Šindlerová.

Někteří se exponátu zastávají

Mnozí ale dílo obhajují. „Vůbec nechápu, proč by měl majitel galerie nebo díla ustupovat lidem. Je to umění, i když se vám to nelíbí, ale zákon to neporušuje, věřím (doufám) že kočka umřela normálně, že ji nikdo neseknul, jen aby ji zalil do epoxidu. Komu se to nelíbí, může se dívat jinam, jestli je to moc zlý (bojíte se o svůj klidný spánek), můžete přejít na protější stranu cesty,“ reagoval v diskuzi Marek Piccaso Motáň.

Podobného mínění je i pisatelka Linda Brautigamová. „Na Lenina se čekaly kilometrové fronty, v kostnici mraky lidských ostatků, ve školních kabinetech vycpaná zvířata, vysušený hmyz a členovci v rámečkách na zdi, lidské mumie nejsou výjimkou…A tady se pozastavujete nad mrtvou kočkou?“ shrnuje.

A jak vnímají vystavený exponát přerovští výtvarníci?

„Ať už toto dílo vypadá jakkoliv, je to současné umění - a to dnes v Přerově citelně chybí. O Window Gallery teď alespoň ví daleko více lidí než dříve, protože se zaměřuje na současné umění. Podle mě je potřeba dílo vysvětlit a vytvořit kontext,“ myslí si přerovská výtvarnice Anna Němec Sypěnová, která vyučuje na ZUŠ B. Kozánka.

Má svoboda umělecké tvorby hranice?

Galerista Robert Runták je podle svých slov naprostým zastáncem svobody umělecké tvorby. „Nikdo by neměl umělci určovat, co má a nemá tvořit. Rovněž odmítám diskuse o tom, co je a nebo není umění. Jedna z rolí umění je, aby rozproudilo diskusi a vytáhlo člověka z jeho komfortní zóny. Umění nemá jen hladit po srsti, být přívětivé a milé. Ukázalo se, co jedno dílo způsobilo, takže výstava splnila svůj účel,“ zhodnotil.

Margarita Ivy podle něj nešokuje svojí kočkou lacině a prvoplánově. „Dílo má svoje souvislosti, přičemž klíčem k jejich pochopení je text ukolébavky vyšitý na kapesníku, který je rovněž zalitý v epoxidu,“ vysvětlil provozovatel galerie.

Ten bude podle svých slov plně respektovat výsledek hlasování v anketě, a pokud se většina lidí přikloní k názoru dílo překrýt, tak se tak stane. Window Gallery je v Přerově od roku 2018 a za tu dobu uspořádala třiatřicet výstav.