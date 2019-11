/VIDEO, FOTOGALERIE/ Vysokotonážní jeřáb o nosnosti 550 tun snesl v úterý 5. listopadu 115 let starý ocelový železniční most přes plavební kanál v Lužci nad Vltavou. Ředitelství vodních cest ČR zde totiž buduje projekt na zvýšení podjezdné výšky pro lodě pod mosty na Vltavě, který umožní doplutí moderních vysokých lodí do Prahy.

Vysokotonážní jeřáb o nosnosti 550 tun odstranil starý ocelový most. | Foto: Deník/Martin Vávra

Původní most, jehož konstrukce bude nyní rozřezána a odvezena do šrotu, tak bude do června roku 2020 nahrazen novým zdvižným železničním mostem, který se v České republice stane prvním svého druhu. Po svém dokončení bude most dálkově ovládaný z téměř 6 kilometrů vzdálené plavební komory Hořín.