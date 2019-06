V obou částech nyní musela dočasně přerušit dodávku pitné vody z obecního vodovodu, než se vodojem naplní. Podobné zákazy na jaře vydali i jinde v Olomouckém kraji, například ve Slatinicích či Medlově.

„Večer voda tekla. Jak se setmělo, prudce poklesl tlak. Bylo jasné, že se začaly napouštět bazény. Udělali jsme si hned zásoby vody na pití i na záchod. Dnešek zvládneme,“ popisoval Karel Váňa ze Střížova.

Kroutil hlavou nad tím, že lidé nerespektují zákaz napouštění bazénů a zalévaní zahrad vodou z obecního vodovodu, i když dobře vědí, že zdroje v Drahanovicích nejsou dostatečné a voda v podzemí klesá.

„Starosta všem jasně sdělil, že si mají nechat dovézt cisternu, pokud potřebují napustit bazén. Neviděl jsem jedinou! Bazén si napustili, a je jim úplně jedno, že ostatní kvůli tomu zůstanou den či dva bez vody. Doufám, že obec si tyto bezohledné sousedy obejde a bude situaci řešit,“ dodal Váňa.

Velice špatná situace

Obec a provozovatel vodovodu firma M.I.S. Protivanov upozornily obyvatele Ludéřova a Střížova na přerušení dodávky pitné vody ve středu dopoledne. „Situace je velice špatná. Večer ve 21 hodin provozovatel vodovodu oznámil, že vodojem je bezmála vypuštěn. Museli jsme okamžitě zastavit vodu v těchto místních částech - masivní odtok byl zjištěn ze Střížova,“ uvedl starosta Tomáš Kröner.

Do rána nateklo šestnáct, sedmnáct kubíků, což je podle starosty pořád málo. "Vypadá to tak, že vodu lidem pustíme až ve čtvrtek,“ obával se před polednem. Po provozovateli nyní bude obec požadovat provedení mimořádných odečtů vody.

„Poznáme, kde přesně byl masivní odběr. Budeme chtít zdůvodnění, proč lidem odteklo patnáct kubíků vody. Jsem v kontaktu s olomouckým magistrátem, odborem vodního hospodářství, a pokud se bude situace opakovat, přistoupíme k represím,“ upozornil starosta.

Problémy i ve školce

Přerušení dodávky pitné vody v části Drahanovic ve středu zkomplikovalo provoz mateřské školy v Ludéřově s 24 dětmi.

„Ráno jsme obvolali rodiče, kteří situaci pochopili. Jsou skvělí. Děti byly doma. Nevyřešili bychom provoz bez vody. Ve čtvrtek snad poteče,“ uvedla ve středu odpoledne ředitelka Základní a mateřské školy Drahanovice Lenka Trávníčková.

Pomůže nový vrt?

Drahanovice jsou odkázány pouze na vlastní vrty, obec není napojena na skupinový vodovod. Místní zdroje jsou značně omezené, protože hladina spodní vody klesá. Kapacitně nezvládnou napouštění objemných bazénů a zalévání zeleně.

„Proto jsme vydali zákaz! Abychom preventivně předešli situaci, která bohužel nastala už počátkem června, v úterý večer,“ vysvětloval Kröner.

Posílit zdroje pitné vody pro Drahanovice by měl nový vrt. Vloni byl vyvrtán a vystrojen. V letošním roce by jej obec chtěla napojit do systému. „Vylepší situaci. Věřím, že v letošním roce se skutečně podaří nový vrt připojit. Hlavně bychom však potřebovali, aby více pršelo,“ povzdech si starosta Drahanovic.