Dlouhodobě připravovaný projekt na komplexní přestavbu kladenského autobusového nádraží a oživení pěší zóny, který vypracovalo bývalé vedení města Kladna pod taktovkou exprimátora Milana Volfa (Volba pro Kladno), patrně zásadně změní svoji podobu. Projekt, který je hotový a i se všemi různými povoleními přišel městskou pokladnu více než 10 milionů korun, budou muset jiní lidé nově přepracovat.

Studie autobusového nádraží v Kladně vytvořená předchozím vedením města. | Foto: Archiv: MMK

Za vybudování nového autobusáku se všemi náležitostmi a dalšími stavbami mělo Kladno v původní podobě zaplatit 200 milionů korun. Podpořit ho má i dotace. Všechno bude ale patrně jinak. Nové vedení města v čele s Danem Jiránkem nákladnou investici odmítá s tím, že by mohla zbytečně ohrozit jiné akce Kladna v dalších letech.

Radnice proto hodlá ušetřit výraznou sumu například tím, že z projektu vyjme plánované podzemní parkoviště, které je dimenzované na 100 parkovacích míst. Podle primátora nebude zapotřebí, jelikož v areálu někdejších hutí vyroste naproti nový obchodní dům se stovkami parkovacích míst.

Výstavba obchodního centra

Podle informací, které radnice má, se má naproti stavět obchodní centrum, kde bude tři sta parkovacích míst. „Nevidím důvod stavět vedle naše podzemní parkoviště za enormní náklady. Navíc všichni víme, že v obchodních centrech člověk může parkovat i tři hodiny, aniž by musel platit. Myslím, že je to dostatečně dlouhá doba, aby si lidé vyřídili v okolí, co potřebují,“ řekl Jiránek.

Jak zjistil Deník, v průmyslovém areálu byl měl být výhledově na soukromých pozemcích vybudován Kaufland.

Snímek zobrazující současný stav autobusového nádraží v Kladně. Autor: Archiv: MMK

S navrhovaným úsporným opatřením ale zásadně nesouhlasí dnes opoziční zastupitel Milan Volf. Poukazuje na to, že součástí původního projektu jsou i bytové domy a bez garance parkovacích míst jejich výstavu žádný úřad neposvětí. Výstavbou nových budov přitom chtělo město výrazně přispět k rozvoji lokality a pomoci tak oživit skomírající pěší zónu, která na autobusové nádraží navazuje.

Milan Volf dále argumentuje tím, že všichni cestující a ostatní lidé budou kvůli absenci podzemního parkoviště přecházet pod nádražím jednu z nejfrekventovanějších silnic ve městě v ulici Dukelských hrdinů.

„S pracemi jsme chtěli začít na horním konci pěší zóny u sokolovny, což by nikoho neomezilo a postupně bychom se po vybudování podzemního parkoviště přesunuli směrem dolů k autobusovému nádraží,“ upozornil Volf s tím, že pro kladenskou pěší zónu je klíčové i to, aby nádraží zůstalo tam, kde je. „Podle autodopravce zde nastupuje 4500 lidí, kteří drží při životě pěší zónu. Pokud se přesune terminál jinam, je konec,“ podotkl zastupitel.

Jedna z úvah totiž už v minulosti byla, že by autobusové nádraží případně přestěhovalo na opačný konec města k vlakovému do ulice Milady Horákové.

Studie autobusového nádraží v Kladně vytvořená předchozím vedením města. Autor: Archiv: MMK