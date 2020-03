Lékaře k těmto opatřením vede mix dvou příčin. První je celostátní karanténa, již vyhlásila vláda, druhou pak nedostatek ochranných pomůcek v ordinacích.

„V okamžiku, kdy Vám dojdou předepsané ochranné pomůcky, již nejste schopni zajistit bezpečný provoz ordinace. Proto převeďte činnost Vašich praxí nouzového režimu. V tomto režimu uzavřete své ordinace pacientům. Poskytujte pouze telefonické či elektronické konzultace, ale nevstupujte do fyzického kontaktu s pacientem,“ stojí v doporučení Sdružení praktických lékařů ČR. Mimo to organizace radí také zrušit veškeré neakutní prohlídky.

Většina lékařů se jejich doporučením řídí. Na své webové stránky a dveře čekáren umístili výzvu, v níž po pacientech vyžadují, aby nejprve zatelefonovali. Pokud je osobní návštěva nutná, tak jim dají přesný čas. Do čekárny je pak vpustí jen po jednom. Preventivní prohlídky, očkování nebo třeba prohlídky pro řidičský průkaz zrušili.

„Připravili jsme možnost videohovoru s lékařem přes aplikaci Skype. Aplikace je ke stažení zdarma, stejně tak videohovor s lékařem je zdarma. Prozatím ve zkušebním provozu,“ oznámil lékař Peter Ivančák, který ordinuje v Praze 8.

Zdravé děti první

Běžná pravidla změnila i pediatrička Jitka Fabiánová z Prahy 3. Prohlídky zdravých dětí, například miminek, posunula na ráno, aby bylo zajištěno bezinfekční prostředí. Nemocné vyšetřuje až po 11. hodině. Rodičům nemocných dětí doporučuje předem zavolat a objednat se na konkrétní čas.

Totéž vyžaduje i řada dalších ordinací, třeba lékaři z poliklinik Kolbenova, Prosek, Praha 7, Spálená, Pod Marjánkou.

Někteří specialisté, kteří neposkytují akutní péči, dokonce na týden nebo dva zavřeli a pacienty přeobjednávají. Jde třeba o alergology, endokrinology, fyzioterapeuty a logopedy. Zubaři, gynekologové či psychiatři v řadě případů ošetřují pouze pacienty bez příznaků nemoci s akutním problémem. Například zařízení Psychiatrie Praha vede od úterý psychoterapie přes Skype a WhatsApp. Využití videohovorů zvažují také některé logopedické ordinace.

O koronavirou poradnu je zájem

Takzvanou virtuální kliniku otevřela síť poliklinik EUC. Lidé se mohou lékařů ptát na cokoliv, co nějak souvisí s koronavirem. „Do chatu s lékařem se pacienti dostanou přes webový portál www.EUC-koronavirus.cz. Zde vyplní jednoduchý vstupní formulář, poté dostanou e-mailem odkaz, pomocí kterého se přihlásí do chatu s lékařem. Tato služba je pro ně otevřena od pondělí do pátku mezi 8. a 18. hodinou a je bezplatná,“ řekla mluvčí firmy Eva Hokrová. Doplnila, že virtuální kliniku spustili minulý týden a zájem o konzultace je značný.