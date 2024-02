Prezident Petr Pavel zavítal společně se svou manželkou Evou do Plzeňského kraje. Šlo o jeho první oficiální návštěvu regionu od jeho loňského zvolení.

Prezident Petr Pavel v Domažlicích | Video: Deník/Daniela Loudová

V úterý navštívil prezident Plzeňský Prazdroj, krajský úřad, záchranku na letišti v Líních a zavítal také na Tachovsko, kde se narodil a strávil část dětství.

Druhý den své návštěvy si prezident prohlédl v Domažlicích firmu Lintech spol. s r. o., která byla založena v roce 1993 za účelem vývoje v oblasti laserové technologie, automatizace, stavby jednoúčelových strojů a zakázkové výroby. Patří k zakládajícím členům Klastru mechatronika. Již před půl devátou se na místě sešla ochranka, rozdala pokyny a všichni se připravili na příjezd prezidenta.

Na prezidentský pár přijel tam ve středu ráno čekali i obyvatelé Domažlic. Po přivítání vedením firmy se vydala delegace i v doprovodu zástupců včetně hejtmana Rudolfa Špotáka na prohlídku firmy.

Prezidentský pár po firmě Lintech zavítal do Vyšší odborné školy, Obchodní akademie a Střední zdravotnické školy Domažlice, kde ho přivítala ředitelka Věra Prantlová. Příjezdu předcházely pečlivé přípravy, zkoušky, aby vše klaplo na jedničku. Na úvod pro příchodu prezidenta a jeho chotě zazněly známé chodské písně, které prezidentova choť ocenila slovy: „Krásně jste zpívali.“

Prezident dostal koláč i chodskou keramiku

Předány byly dary, které se právě k Chodsku váží. Nechyběl koláč vandrovník, chodská keramika a jelikož se škola zabývá laser technikou, dostal pár i několik darů, která právě jí vznikly. Prezident okomentoval právě chodskou keramiku. „Můj táta začínal v Klenčí a měli jsme tak v rodině chodskou keramiku. Máme ji dosud a vždy jsme ji opatrovali jako oko v hlavě. Nyní ji rozšíříme o další kousky,“ řekl prezident.

Chodský koláč jako dárek dostal z rukou ředitelky také hejtman Plzeňského kraje Rudolf Špoták, který to okomentoval v žertu: „Menší funkce, menší koláč.“ Po přivítání se konala beseda se žáky školy.

Po návštěvě školy čekal prezidenta a jeho choť oběd v restauraci U Kulináře na domažlickém náměstí. Na jejich příjezd čekaly desítky lidí, kteří chtěli prezidenta alespoň zahlédnout, na uvítání mu mnozí zatleskali. Jedné z žen se dokonce ochotně podepsal.

Prezidentský pár přivítal místostarosta Viktor Krutina v chodském kroji, starosta Stanislav Antoš byl pro nemoc omluven.

Pro obyvatele byla návštěva zážitkem. „Jsem pyšná na to, že na první návštěvu kraje zavítal právě k nám do Domažlic. Nemohla jsem si tak nechat prezidentův příjezd ujít. Moc mu to i jeho manželce slušelo. Je to pár, na který můžeme být hrdí,“ uvedla jedna z obyvatelek, která čekala na náměstí, Marie Vondrová.

„Prezident bude mít zelnou polévku, kančí kýtu se šípkovou omáčkou a špekové knedlíky a jako dezert tradiční chodský koláč,“ prozradil Deníku spolumajitel podniku Marek Beck.

Petr Pavel u vlčího výběhu na Šumavě:

Zdroj: Deník/Milan Kilián

Oběd se nesl dle místostarosty v přátelském duchu, ale padala i různá témata od starostů z jiných obcí. „Atmosféra byla pohodová, protože pan prezident u nás nebyl na pracovním obědě. Padala pohodová témata, nezabíhali jsme do žádných složitých věcí. Někteří starostové se ale zeptali na přístup České republiky k euru, co starosta, to názor. My jako Domažlice jsme tam neprezentovali žádný konkrétní,“ uvedl Krutina s tím, že především chtěli prezidenta pozvat na Chodské slavnosti, které budou letos jubilejní 70. „Nebudeme předbíhat, je to v jednání, ale možná budeme mít to štěstí a pana prezidenta zde přivítáme i na slavnostech,“ dodal Krutina.

Cestu na Šumavu zkomplikovalo počasí

Na závěr svojí dvoudenní návštěvy zamířil Petr Pavel na Šumavu na setkání s vedením Národního parku Šumava a starosty okolních obcí v Návštěvnickém centru NP Šumava Srní. Cestu prezidenta zkomplikovalo nevlídné šumavské počasí, přes cestu spadl strom, který celou kolonu o několik minut zdržel.

Prezident dorazil na Srní s mírným zpožděním a bez první dámy, která se omluvila pro jiný program. Přivítali ho zde starostové hned pěti obcí a také ředitel Národního parku Šumava Pavel Hubený. Nazdory nepříznivému počasí, na Srní ve středu odpoledne pršelo, chtěl prezident vyrazit na plánovanou procházku k vlčímu výběhu. Cesta k vlčímu výběhu nebyla zrovna procházkou, i tak prezident kopec doslova vyběhl a dal tak zabrat ochrance i novinářům. U výběhu vyhlížel vlky. „Sakra, kde jsou? Na kamerách jsme je viděli a teď tady nejsou,“ komentoval ředitel NP Šumava Pavel Hubený.

Vlci se nakonec ukázali, a to hned jedenáct ze třináctičlenné smečky. Přítomní se usmívali, zda to nebylo na objednávku. Prezident si vlky sám spočítal a zjistil, že se neukázali jen dva. Poté se Petr Pavel zeptal ředitele NP Šumava na několik otázek, mimo jiné zda vlky krmí živou zvěří. Ředitel mu odpověděl, že pouze zvěří, která byla sražená nebo špatně střelená, a to s ohledem na turisty.

Připomněl pořitom případ z minulosti, kdy jeden z jelenů zranil turistu a park chtěl zvíře zastřelit, což vyvolalo velké protesty veřejnosti. Vlci na Šumavě nabídli prezidentovi úžasnou podívanou, předváděli se, prali, odešli až kvůli krmení.