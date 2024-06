Regionální i celostátní témata probíral prezident Petr Pavel v Karlových Varech s občany. Veřejná debata pořádaná Deníkem se konala v karlovarském Grandhotelu Ambassador. Lidé se ptali na vysoké školství v kraji, nelichotivé statistiky týkající se života místních, migraci, ale i na prezidentovy plány na dovolenou. Celý záznam debaty si můžete pustit v článku.

Prezident Petr Pavel diskutoval s občany v Karlových Varech. První část záznamu | Video: Deník

Druhá část záznamu debaty s prezidentem Petrem Pavlem v Karlových Varech:

Zdroj: Deník

Dotazy prezidentovi pokládala šéfredaktorka Karlovarského deníku Jana Kopecká a herec Slováckého divadla Josef Kubáník. Mnoho otázek zaznělo i z publika, které zaplnilo na čtyři sta lidí.

V karlovarském hotelu Ambassador prezidenta uvítala karlovarská primátorka Andrea Pfeffer Ferklová a hejtman Petr Kulhánek. Prezident dostal darem místní novinku, pivo z vřídelní vody. "Dám ho ochutnat nejdřív manželce a počkám, co to s ní udělá," zažertoval prezident.

Zdroj: Antonín Hříbal

Vzpomínky na dětství

První dotaz moderátora a herce Slováckého divadla Josefa Kubáníka směřoval k prezidentovu dětství. „Byl jsem zlobivej kluk. Rodiče mě ale trestali neprávem. Byl jsem hyperaktivní. Otec dostal radu, aby mě dal na hokej, a pak se mnou byl pokoj," ředkl prezident. Dodal, že nejlepší rada do života, kterou dostal, byla hlavně zůstaň sám sebou.

Zrušení známkování by byla chyba

Moderátorka debaty se zeptala na prezidentův názor na hodnocení dětí ve škole. Petr Pavel se vyjádřil v tom smyslu, že by byla chyba zrušit ve škole hodnocení dětí. „Ti žáci, kteří jsou na tom hůř, bychom hodnocením měli motivovat, aby byli lepší. A ne ty lepší zrušením známkování demotivovat, aby byli průměrní. To by byla obrovská chyba,“ řekl Petr Pavel.

Prezident republiky Petr Pavel přijel do karlovarského hotelu Ambassador na debatu s občany, kterou spolupořádá Deník.Zdroj: Deník/Zdeněk VAIZ

Kvůli absenci vysoké školy není divu, že na Karlovarský kraj připadá nejméně vysokoškolsky vzdělaných lidí. Tuto skutečnost umocňuje fakt, že mnoho těch, co odejdou studovat mimo region, se už domů nevrátí. Podíl vysokoškoláků na obyvatelstvu od 15 let je 9,6 procenta. Je to o 7,9 procentního bodu méně než celorepublikový průměr. I maturantů má Karlovarský kraj nejméně v republice, a to 28,2 procenta (celorepublikový průměr je 30,9 procenta). V čem kraj obsazuje ve vzdělanosti první příčku, je počet lidí jen se základním vzděláním.

Chápu, že D6 lidi rozčiluje

Vyjádřil se ke komplikované dopravě v kraji. „Vyhýbám se hlavním tahům, jezdím okreskami, abych si to mohl užít. Ale chápu, že D6 vás hrozně rozčiluje,“ řekl prezident s tím v dohledné době by se dopravní situace v Karlovarském kraji měla zlepšit.

ŽIVĚ: Bídné platy, oživení turismu. Prezident mluví s KarlovarákyZdroj: Deník/Zdeněk VAIZ

Vysoká škola by kraji pomohla

Vylidňování kraje nevidí Petr Pavel nikterak tragicky. „Tenhle kraj má opravdu spoustu předpokladů k tomu, aby byl žádaný. Je tu krásná příroda, spousta kulturních památek. Jakmile se zlepší dopravní dostupnost a až se podaří v kraji mít vlastní vysokou školu, pobídky pro to, aby tu lidé zůstávali, začnou růst,“ je přesvědčen prezident. Trend pomalého vylidňování kraje se podle něj pak obrátí, na Karlovarsku bude chtít žít více lidí, než je tomu nyní. „Není důvod propadat velké skepsi.“

Neměli bychom si budovat vnitřní Sudety

Reagoval na dotaz k infrastruktuře a nedostupnosti dálnice i vysokorychlostní tratě. „Dopravní napojení musí být nejen na Prahu, ale i na jiná města. Kde není propojení, nedává budování vysokorychlostní tratě smyl. Kde ale není dopravní obslužnost, nepohrnou se ani investoři, všechno je propojené. Je jedno zda se bavíme o strukturálně postižených krajů, ale míst kde jsou systémové problémy je spousta,“ upozornil prezident s tím, že abychom si nebudovali vnitřní Sudety. „Region, když zaostává je brzdou pro celou republiku. Proto jim musíme věnovat větší pozornost,“ zdůraznil.

Obce si musejí půjčovat na služby, které má dělat stát

Náměstek primátorky Karlových Varů Miroslav Vaněk se zeptal na rostoucí výdaje, které zatěžují obce. „Naše vláda, i když stát neprožívá vnitřní krizi, si musí na svůj chod každý rok půjčovat zhruba 300 miliard korun. To je hodně peněz. O co horší je to pro nás, pro obce, protože Ministerstvo financí se snaží přenášet stále více služeb, které má vykonávat stát, na obce. Ty na to nemají finance a dostávají se do spirály, protože si musejí půjčovat. Vnímáte tento problém?“ zeptal se Miroslav Vaněk.

Prezident Pavel: Vládnout v pětikoalici je noční můra. Opřel se i do opozice

Petr Pavel připomněl, že Česko se dostalo do situace, kdy rozpočet státního rozpočtu dosáhl 400 miliard korun. „Dopadli bychom jako Řecko, které vyhlásilo státní bankrot. Vláda se s tím snaží něco dělat, ale tak, abychom neskřípali zubama. Na druhou stranu máme státní výdaje nastavené tak, že to není úplně efektivní. Je třeba redukovat výdaje na chod státu, což se tak úplně nestalo,“ zmínil prezident. „Zřejmě nejjednodušší metodou z pohledu vlády je vyhlásit všem ministerstvům desetiprocentní škrty a pak je nechat, ať si problémy vyřeší. Není to ideální, na druhou stranu je to realita koaličního vládnutí. Máme vládu složenou z pěti stran, každá strana a každé ministerstvo si chce uhájit to své. S panem premiérem o tom opakovaně mluvím.“

Prezident vyčítá vládě způsob komunikace

Prezident nejvíc vyčítá vládě způsob komunikace, tím znehodnocuje dobrá rozhodnutí, která dělá. „Pokud nedokáže naznačit lepší cestu, lidé těžko uvěří, když politici nepůjdou příkladem. Vyčítám vládě způsob vysvětlování, které je velice nešťastný,“ uvedl prezident.

Setkávání s první dámou

Divák z Kraslic pobavil všechny v sále i samotného prezidenta. „Nedávno jsem na veřejné akci potkal první dámu. Zmínil jsem se jí, že se chystám v neděli v Karlových Varech na debatu s vámi. Tak ho ode mě pozdravujte, řekla mi.“ Petr Pavel s odpovědí nezaváhal: „Až ji někdy uvidím, řeknu jí, že jste mi to vyřídil,“ opět pobavil publikum.

Je třeba podporovat tělocvičny

ŽIVĚ: Bídné platy, oživení turismu. Prezident mluví s KarlovarákyZdroj: Deník/Zdeněk VAIZPrezident reagoval na vyjádření ženy z Charkova, že neexistují téměř vůbec žádné programy pro teenegery, kromě hokeje či fotbalu. Uvedl, že kvalita života je jeden z aspektů života, je závislá nejen na financích, ale i nadšení lidí. „Všude, kde je pár nadšenců, tak to funguje lépe,“ sdělil. Dodal, že Národní sportovní agentura nevěnuje pozornost masovému sportu nebo jen okrajově, třeba ke školním tělocvičnám se staví negativně. „Podporovat tělocvičny je třeba. Měly by se brát jako páteřní síť, aby byly využity v mimoškolním čase, tak to velký smysl dává. „Je třeba hledat cesty, jak to napravit. Děti povedou k fyzické aktivitě, odvedou je od počítačů. Když budou týmové sporty, tak děti získají odolnost i psychickou,“ konstatoval prezident.

Karlovarský kraj jako nejhorší ve všem?

Moderátorka debaty Jana Kopecká připomněla, že lidem se v Karlovarském kraji z hlediska statistiky nežije příliš dobře. Nejde jen o mzdy, které jsou dlouhodobě nejnižší v republice. Důkazem je i nejnižší porodnost, nejvyšší rozvodovost i nejnižší podíl vysokoškoláků a maturantů, naopak je tu nejvíce lidí, kteří dosáhli jen základního vzdělání. Hodně lidí tu umírá na novotvary.

„Problémy jsou vzájemně propojené, řešit jen jeden bez vazeb na ostatní nedává smysl,“ reagoval Petr Pavel. „Měli bychom si udělat mapu republiky podle kritérií kvality života, těch kritérií nemusí být tolik. Základních bychom napočítali sedm nebo osm. Podle toho bychom se podívali, kde jsou nerovnosti největší, a pak nastavovali rozpočtové určení daní pro obce a kraje,“ popsal svůj návrh řešení prezident. „Na základě principu vnitřní solidarity bychom měli nejvíce prostředků směrovat tam, kde jsou problémy největší. Jeden problém posiluje další, proto je třeba je řešit komplexně. Chce to trochu odvahy říct si, že máme-li jako země uspět, musíme výrazně podporovat ty nejslabší, což ale neznamená nejhorší. Vlivem různých okolností se některé oblasti mohly dostat do situace, která je pro ně nevýhodná. V debatách s ministry apeluji, abychom přestali podléhat tlaku silnějších, kteří samozřejmě mají ambici být ještě silnější, než jsou teď,“ doplnil prezident.

Prezident Petr Pavel odpovídal na dotaz, zda u nás není příliš složitý politický systém, který umoňuje existenci i malých politických stran:

Zdroj: Antonín Hříbal

Měli bychom znovu definovat náš národní příběh

Vyjádřil se na dotaz z publika i k množství stran v České republice. "Země, které mají jednodušší politický systém, dvě tři strany, to mají jednodušší, dospěly tam přirozeným vývojem. U nás strany nelze zrušit, buď zaniknou samy, ale když se ty malé uživí, tak tady tolik stran bude. Lidé budou hledat nové, když je neuspokojí ty staré. To je daň za demokracii,“ řekl prezident. Dodal, že nelze zrušit nepohodlné strany. „Měli bychom znovu definovat náš národní příběh, kam chceme jít, čeho dosáhnout,“ zdůraznil.

Jsme mistři ve vytváření strategií, které k ničemu nejsou

Slovo si z publika vzal sociolog Tomáš Bláha. Označil se za jednoho z mladých lidí, kteří si myslí, že není dobré odcházet z kraje, když chtějí, aby se to tady zlepšilo. Jeho dotaz směřoval ke Strategii 2030, což je klíčový dokument pro rozvoj vzdělávací soustavy České republiky v dekádě 2020 – 2030+. Jejím cílem je modernizovat vzdělávací systém Česka.

Prezident Petr Pavel reagoval, že je to krásná strategie, akorát se jí nikdo neřídí. „To je problém mnoha strategií u nás. Máme tendenci připravit věci do posledního puntíku a teprve potom začít konat. To vypadá dobře, ale nedá se podle toho fungovat. Protože než takovou strategii připravíte, trvá to roky. A když to dokončíte, zjistíte, že je to staré, nebo tak náročné, že se vám do toho nechce. Tak začnete pracovat na nové strategii. S tím se nedá fungovat,“ rozvinul svou myšlenku Petr Pavel. Podle něj je mnohem funkčnější stanovit si cíle, rámcové kroky a konat, jen podle vývoje situace upravovat parametry. „Strategie 2030 je dobrá, ale je třeba řešit školství komplexně. Třeba se bavit s firmami o tom, co potřebují, kde vidí trendy. Nebo se sociology, kam společnost směřuje a jaké bude mít potřeby.“

Mladí se musí snažit

Při diskusi Niky Krausová z publika poděkovala, že vrátil na Hrad slušnost a že se už za prezidenta nemusíme stydět. Dotázala se, jak by namotivoval mladé, aby chodili k volbám? Jak se dívá na odchod prezidentky Čaputové a co by vzkázal Slovensku? „Co můžu dělat? Otevřeně k mladým lidem mluvit. Společnost je složena ze všech ze všech skupin, ale budoucnost se týká těch mladších. Budoucnost však nebude vypadat, jak si sami představují, pokud se sami nebudou snažit. Někdo se angažuje třeba tím, že jde do místní samosprávy,“ řekl prezident. Myšlenky se snaží dostat k mladým lidem pomocí prostředníků. „Mám tým mladých lidí, kteří už něčeho dosáhli. Od nich přebírám pohled, ale hledáme cesty, jak dostat k mladým informace. To je v rámci mých možností, co můžu dělat?“ uvedl s tím, že přestáváme umět vzájemně komunikovat, což je problém naší doby. „Pokud jde o Slovensko, respektuji výsledky voleb na Slovensku. Obecně politická kultura spíš klesá, je na nás, abychom trend obrátili k lepšímu. S paní prezidentkou jsme byli naladěni na podobnou vlnu, co se týče Pellegriniho zatím nemohu předjímat,“ uvedl. Rád by při návštěvě, příští týden na Slovensku, aby na úrovni prezidentů udrželi kultivovanou diskuzi, a to i když se asi se slovenskou vládou budou lišit v některých otázkách. „Byla by velká škoda odcizovat se mezi národy, trhat vazby, i když se na všem shodneme.“

Prezident Petr Pavel při debatě v karlovarském hotelu Ambassador.Zdroj: Deník/Zdeněk VAIZ

Komunisté zpátky ve Sněmovně?

Dnes zveřejněný průzkum ukázal, že kdyby se nyní konaly volby, komunisté by měli šanci na návrat do Sněmovny. I na toto téma zazněl dotaz při debatě s prezidentem v Karlových Varech. „Když slyším argumenty KSČM, překvapuje mě, že je lidé neprohlédnou. Faktem je, že paní Konečná je zdatná v rétorice, dokáže lidi strhnout a pokud si lidé neověří, co říká, mohou jim její prohlášení připadat atraktivní. Je to ale i o tom, že strany, které byly ve vládách v posledních obdobích, mnoho lidí zklamaly a voliči hledají alternativu. A najdou ji u toho, kdo jim jí naservíruje v nejpřijatelnější podobě. A paní Konečná toho využila,“ reagoval Petr Pavel.

Co vzkazují lidé v Karlovarském kraji prezidentovi? Podívejte se

Prezident se pokusí pomoci volyňským Čechům

Prezident se vyjádřil na dotaz volyňské Češky z publika k problému řešení získání českého občanství a možnosti nápravy. „Nejdřív se musím seznámit se zákony, o kterých mluvíte. Rád se na to podívám a promluvím s příslušnými ministrem,“ řekl prezident.

Placená vysoká škola? To by byl výsměch

V debatě znovu přišla řeč na chybějící vysokou školu v Karlovarském kraji. Podle Petra Pavla by bylo chybou zřídit zde vysokou školu, na níž by lidé museli platit školné. „To by byl výsměch místním lidem,“ doplnil prezident a znovu rozvinul svou myšlenku principu obecné solidarity, která by mohla pomoci slabším regionům: „Máme v České republice mnoho vysokých škol, na něž má ministerstvo rozpočet na rok necelých 31 miliard. Vysoká škola v Karlovarském kraji by potřebovala asi jedno procento tohoto výdaje. Chtělo by to odvahu ministra školství prosadit to na vládě – každá vysoká škola by se mohla zříct malého dílku svých nákladů, aby mohla vzniknout nová veřejná vysoká škola v Karlovarském kraji.“

Na besedě s prezidentem Petrem Pavlem byly také Ukrajinky, které žijí na Karlovarsku a založily pěvecký sbor:

Zdroj: Antonín Hříbal

Je třeba zdůrazňovat pozitivní příběhy

Prezident zareagoval i na označení, že kraj patří mezi nejhorší. „I když naprostá většina čísel v Karlovarském kraji jsou negativní, tak to lidé vidí optimističtěji. Čím víc se budou negativa opakovat, tím víc si to budou lidé myslet. Je třeba naopak zdůrazňovat pozitivní příběhy, které budou příkladem pro ostatní a bude jich přibývat,“ konstatoval prezident. I v problémových regionech vidí potenciál, ale musí se vyrovnávat rozdíly mezi regiony. „Ta doba, než to přijde, nemusí být tak vzdálená.“

Když na to neumíš, tak na to nelez

V závěru debaty přišla řeč na nedávné prezidentovo zranění, které si přivodil pádem na motorce. „Teď mi všichni říkají: Když na to neumíš, tak na to nelez. Ale byl to můj druhý pád v životě, první byl někdy v devatenácti letech, kdy jsem ale neboural vlastní vinou. Tentokrát to bylo jen nešikovností po třech hodinách tréninku na motokrosové trati. Zapomněl jsem, že nejsem na klasické silniční motorce. Ťuknul jsem na přední brzdu a hned mě to vytrestalo,“ ohlédl se za nedávnou nehodou, po níž skončil nakrátko v nemocnici.

Práce na domě, za odměnu motorka

Plány prezidenta na dovolenou? „Sice jsem prezident, ale kromě toho také manžel. Takže od manželky mám jasný seznam toho, co je třeba udělat. Když mám toulavé boty, vždy mi připomene, co vše je třeba udělat na zahradě, na domě nebo na chaloupce. Takže přesně vím, co budu dělat čtrnáct dní v létě – stříhat keře, sekat trávu, opravovat plot, na programu jsou i nátěry na domě a spousta oprav uvnitř domu. Mám toho víc než na čtrnáct dní. Ale za odměnu pak dostanu týden na motorce.“

Služební pes Dolfi prohledával před začátkem debaty sál hotelu Ambassador v Karlových Varech:

Zdroj: Antonín Hříbal

Prezident Petr Pavel pokračuje v setkáních s občany, naposledy byl ve středu a ve čtvrtek v Ústí nad Labem. Do Karlovarského kraje, který kdysi Andrej Babiš označil za nejhorší ve všem, přijel Petr Pavel coby prezident v únoru 2023, tedy hned po svém zvolení, ale ještě před inaugurací. A to podle jeho slov proto, že chtěl hlouběji poznat problémy v regionech, které trápí důsledky těžby uhlí, nižší vzdělanostní úroveň nebo mzdy.