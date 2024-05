O seznámení s manželkou, divokém dětství, boji s dezinformacemi či vztahu k hokeji. O tom všem a mnohém dalším byla řeč v další debatě s prezidentem Petrem Pavlem, která se uskutečnila v Šemberově divadle ve Vysokém Mýtě. To bylo beznadějně vyprodané, otázku hlavě státu však čtenáři Deníku mohli položit i prostřednictvím e-mailu. Nestihli jste přímý přenos debaty? Její záznam si můžete pustit v článku.

Prezident Petr Pavel ve Vysokém Mýtě diskutoval s občany - první část záznamu. | Video: Deník

Druhá část debaty s prezidentem Petrem Pavlem:

Zdroj: Deník

Debata v Šemberově divadle ve Vysokém Mýtě se konala jako součást projektu Prezident mluví s občany a Deník byl jejím spoluorganizátorem. Moderátorem debaty byl šéfredaktor východočeských Deníků Vladimír Mayer.

Do programu úterní debaty mohli zasáhnout také diváci a čtenáři Deníku a zeptat se českého prezidenta na cokoliv, co je zajímá. Dopředu měli také možnost hlavě státu vzkázat, co je trápí či těší. To vše prostřednictvím redakčního e-mailu.

Co řekl Petr Pavel ve Vysokém Mýtě o volebním právu:

Někteří dospělí by volební právo mít neměli, míní Pavel. K urnám by pustil mladé

Seznámení s Evou Pavlovou, případné zavedení eura i vztah k regionu. Občané položili Petru Pavlovi prostřednictvím videoankety Deníku celou řadu otázek. „Po mnoha a mnoha projížděních tímto městem jsem dnes poprvé na návštěvě. Mnohokrát jsem si říkal, že se musím zastavit na zdejším autodromu,“ popsal prezident na úvod debaty svůj vztah k Vysokému Mýtu.

O seznámení s manželkou

„Ona tady dnes není, tak já si můžu vymýšlet. Ale ne nebudu,“ reagoval následně Pavel na dotaz ohledně svého seznámení s manželkou Evou.

„Bylo to v Prostějově, kam jsem nastoupil hned po vysoké škole k výsadkářům a samozřejmě po čtyřech letech, vlastně po osmi v mém případě, jsme byli trochu utrženi ze řetězu. Takže jsme si chtěli trochu užít svobody a já jsem vůbec neměl myšlenky na to, že bych se měl seznámit a nějak svázat s první holkou, která se mi bude líbit. A přestože se mi líbila, tak jsem slovo dodržel a nevázal jsem se. Potkali jsme se znovu po letech a teprve poté jsme se dali dohromady,“ vrátila se hlava státu do minulosti.

Jak se seznámil Petr Pavel se svou manželkou Evou:

Zdroj: Deník

O zavedení eura v Česku

Další dotaz se týkal případného zavedení eura v Česku. „Mnozí se na mě zlobí, když mluvím o tom, že jsem příznivcem toho, abychom přijali euro. Někteří mají ekonomické vzdělání, tak argumentují ekonomickými argumenty. Někteří prostě jenom z emocionálních důvodů tíhnou ke koruně, což mimochodem já taky, protože tu korunu mám rád. Ale zároveň jsem pragmatik, takže se na to dívám tak, co bude dlouhodobě lepší pro tuhle zemi,“ konstatoval prezident.

Upozornil, že jsme provázáni s eurozónou. „Naše ekonomika je exportní, silně založená na průmyslu a to se v dlouhodobém horizontu těžko změní. A v tom případě bude lepší, když budeme sedět s eurozónou u jednacího stolu, než abychom čekali za dveřmi, na čem se eurozóna dohodne a co pro nás bude určující,“ dodal.

Prezident mluví s občany. Tentokrát ve Vysokém Mýtě.Zdroj: Deník/Michal Bílek

„Bylo by rozumné se nad tím zamyslet z toho pohledu, abychom z toho nedělali emocionální téma, ale abychom si reálně vyhodnotili, že asi tohle je naše budoucnost a ten krok udělali. Protože vzbuzování strachu, jak to poškodí ekonomiku, jak nebudeme moci reagovat na výkyvy kurzu koruny, jak bude najednou všechno dražší, se ukazuje spíše jako lichá propaganda. Žádná země, která na euro přešla, nezchudla a žádná země nezaznamenala dlouhodobý nárůst cen,“ prohlásil prezident.

Připustil, že krátkodobý náraz přijít může. „Žádná země si opravdu neprošla tím, čím se dlouhodobě straší ve vztahu k euru,“ uzavřel Pavel často diskutované téma.

Moderátor debaty následně vyzval publikum, aby vyjádřilo svůj názor k zavedení eura. Většina přítomných v Šemberově divadle byla pro.

O vztahu k hokeji

Není prezidentu Pavlovi líto, že dnes chyběl na utkání českého týmu s Kanadou na mistrovství světa? Tak zněl další z dotazů.

„Já mám hokej rád, to musím říct, protože… můžu takovou historku k tomu, jo?“ dotázal se zpovídaný a pokračoval: „Já jsem byl hodně živé dítě, dneska se to označuje tou diagnózou, mně prostě říkali jenom, že jsem zlobivej a že to se mnou není k vydržení. A když jsem v první třídě dostal dvojku z chování a ve druhé jsem si to zopakoval, tak si moji rodiče už začali zoufat. Pak jsme se v Kladně přestěhovali a shodou okolností bydlel v našem vchodu trenér žáků. Když se s mým tátou bavili o tom, kdo má zlobivější dítě, tak mu říkal: ‚Hele, dejte kluka na hokej a budete mít pokoj.‘ A táta byl opravdu ochoten udělat cokoli a na ten hokej mě napsal.“

Jak probíhala debata s Petrem Pavlem v Uherském Hradišti:

VIDEO: O důchodech, branné výchově i skoku padákem. Prezident mluvil s občany

„Jestliže jsem předtím všechny přestávky využíval k tomu, abych nasbíral co nejvíc poznámek, potom, co jsem začal chodit na hokej, jsem o přestávkách spal na lavici a byl jsem nejhodnější dítě. Takže táta byl hrozně rád, že se mu to povedlo a mně se ten hokej zalíbil,“ popsal Pavel.

Podotkl, že v následujících letech se k hokeji průběžně vracel, a to i v době, kdy působil v Severoatlantické alianci (NATO). „Dnes není tolik času a asi by mě ochranka ani hrát nenechala, tak se aspoň na hokej rád dívám,“ konstatoval.

O prezidentské dovolené

V anketě Deníku mimo jiné zaznělo i přání, ať si Petr Pavel užije dovolenou. Jak to ale vůbec má prezident s dovolenou? „Zatím jsem se nikde nedočetl, kolik dní dovolené má prezident. To jsem nikde nezjistil. Tak jsem se od počátku řídil tím, kolik má běžný občan. Ale ono to vlastně ani nejde, protože když se začíná plnit kalendář, dá se tam jen stěží nastrčit sem tam nějaký den volna. A já jsem si uvědomil, že když to budu dělat takhle, ani žádné volno mít nebudu. Takže jsem se tam na začátku roku pokusil vpašovat aspoň nějaký týden, abych si mohl vydechnout, a musím říct, že se to teď daří,“ uvedl.

„Děti už nám z hnízda vylétly, mají vlastní rodiny a vídáme se průběžně. Kdybych měl dělat dovolenou podle představ mé ženy, což by určitě bylo hezké, strávíme ji u moře a v obchůdcích a kavárničkách, ale to bych asi umřel. Takže já to beru tak, že to vždycky musím kompenzovat a protože mám rád motorky, tak aspoň kousek někde na motorce. A pak můžu pár dní vydržet i u toho moře,“ popsal svou ideální dovolenou.

Proč se Petr Pavel rozhodl být prezidentem:

Zdroj: Deník

O strachu

Jakmile se ke slovu dostalo i publikum v sále, zazněly dotazy na gymnaziální léta Petra Pavla, jmenování nových generálů či snížení věku, ve kterém by lidé mohli volit. „Já bych byl pro, protože si myslím, že dnešní mladí mají rozhled, který jsme my neměli ani ve dvaceti. Je to dáno tím, kolik informací a jakých se k nám dostává, ale i jejich zájmem,“ zněla prezidentova reakce.

Jak probíhala debata s Petrem Pavlem v Kladně:

VIDEO: Prezident mluvil v Kladně s občany o Ukrajině, milostech i svém dětství

„Kdybych se nebál, byl bych psychicky narušený. A pokud někdo tvrdí, že se nebojí, buď se vychloubá, nebo je to opravdu porucha. To, že se člověk bojí, je asi přirozená věc a sebezáchovná funkce organismu. Akorát by nikdy neměl dopustit, aby ho ten strach paralyzoval. Pokud jsem měl někdy opravdu strach, je to o děti a teď o vnoučata. Nikdy jsem netrpěl strachem sám o sebe, ale to je tím, čím jsem si v životě postupně procházel,“ zodpověděl Petr Pavel dotaz, jestli má z něčeho strach.

Z čeho má prezident Petr Pavel strach?

Zdroj: Deník

V souvislosti se strachem se český prezident vyjádřil i k dění na Slovensku, kde došlo k atentátu na premiéra Roberta Fica. „Pokud mám o něco v té souvislosti strach, tak aby se atmosféra, která se ukázala na Slovensku jako extrémně vyhrocená a vedla k atentátu, v jiné podobě neopakovala u nás. Protože takovým způsobem rozhádat společnost a dovést ji k násilí, z toho jsem strach měl. Ve vztahu k sobě ne. Mimo jiné i proto, že si nemyslím, že by situace u nás byla tak vyhrocená,“ uvedl.

O hoaxech a dezinformacích

Další z dotazů se týkal boje s dezinformacemi. Jak ho vidí hlava státu?

„Ona to svým způsobem může být cenzura a propaganda - a já bych v tom neviděl nic zlého. Protože pokud jsme každý den předmětem velice intenzivní propagandy ze strany Ruska a Číny, která nemá za cíl budovat nějakou harmonickou spolupráci, ale spíš nás rozkolísat, rozložit a učinit nás zranitelnějšími, proč bychom my nemohli dělat svým způsobem propagandu tomu, co my považujeme za správné. To znamená prosazovat svobodu ve všech jejích rovinách, prosazovat rovnost před právem a řadu dalších věcí, které tvoří základ života, který chceme žít. Já si myslím, že boj s dezinformacemi by neměl být o tom, že vznikne nějaký státní orgán, který nám řekne, co je správně a co je špatně, ale že bychom měli v různých rovinách a různými prostředky uvádět některé zkreslené informace na pravou míru.“

O oblíbeném místě v Pardubickém kraji

V posledních deseti minutách debaty došla řeč i na to, zda má prezident v Pardubickém kraji, kam nyní zavítal na dvoudenní návštěvu, nějaké oblíbené místo. „Orlické hory, obecně. Protože je to tak krásný kousek země, kam jezdím moc rád. My máme chaloupku po rodičích mé ženy kousek od Náchoda a Orlickým pomezím až do Králíků a zpátky už jsem jel tolikrát a ještě nikdy mě to neomrzelo,“ měl okamžitě jasno český prezident.

O válce na Ukrajině

Vzápětí přišla řeč na mnohem vážnější téma, totiž válku na Ukrajině. „Pokud by všechny země, které dnes podporují Ukrajinu, ji podpořili s cílem obnovy suverenity nad celým ukrajinským územím, pak ano,“ vyjádřil se Pavel k otázce, zda Ukrajina může porazit Rusko.

Slova Petra Pavla o válce na Ukrajině nedávno vyvolala rozruch:

Je třeba zastavit válku na Ukrajině, řekl Pavel v britské televizi

„Pokročím v hypotéze dál: pokud by to ty země myslely vážně, k válce nemuselo teoreticky ani dojít. Protože v době, kdy se začalo kolem Ukrajiny stahovat to mračno v podobě koncentrace ruských sil, byla Ukrajina suverénní zemí a měla možnost například uspořádat na svém území vojenské cvičení třeba ve spolupráci s NATO. A pokud by se tam nějaké vojenské cvičení uskutečnilo, pak si myslím, že by si Rusko rozmyslelo, zda nějakou agresi zahájit, nebo ne,“ zdůraznil Pavel.

„Pomoc Ukrajině stále není tak silná, aby dokázala Rusko přesvědčit, že to nemá cenu. Prostě dokud bude Vladimir Putin cítit sebemenší šanci na to, že na Ukrajině může uspět vojenskými prostředky, nemá důvod sednout si k jednacímu stolu a jednat o nějakém míru,“ uzavřel český prezident.