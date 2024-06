Regionální i celostátní témata probíral prezident Petr Pavel v Ústí nad Labem s občany. Veřejná debata pořádaná Deníkem se konala v ústeckém kulturním domě. Lidé se ptali na prezidentův názor na vysokorychlostní železnici, dezinformace, státní vyznamenání pro Mašíny nebo například na eurovolby. Nestihli jste debatu? Pustit si ji můžete na záznamu.

Prezident Petr Pavel diskutoval s lidmi z Ústí nad Labem v místním Domě kultury v debatě Deníku. První část záznamu. | Video: Deník

Druhá část záznamu debaty s prezidentem Petrem Pavlem:

Prezident Petr Pavel pokračuje v setkáních s občany, naposledy byl ve Vysokém Mýtě na Orlickoústecku. Ve středu přijel do Ústí nad Labem, kde se setkal s místními i přespolními v ústeckém kulturním domě.

První dotaz moderátora a šéfredaktora severočeských Deníků Vladimíra Mayera směřoval k Černoučku na Litoměřicku, kde má Petr Pavel trvalé bydliště. "Jsem tam ale stále jen náplava," přiznal prezident. "Když jsme se tam nastěhovali, tak jsem místní lidi poznával nejprve při venčení psa, občas jsem zašel do hospody. Ale nemám tu kořeny, moji rodiče jsou odjinud," zmínil Petr Pavel.

Prezident dále dostal otázku na pokračování v úřadě, tedy zda má v plánu zůstat na Hradě i po příštích prezidentských volbách. „Bude záležet na atmosféře ve společnosti. Momentálně pracuji na 100 procent pro úřad, pro tuto zemi, snažím se plnit to, s čím jsem do voleb šel. Co bude za 3,5 roku, to nikdo nedokáže v tuto chvíli říci,“ uvedl prezident Pavel.

Co jsme Praze udělali, zněl jeden z dotazů

Další dotaz směřoval na podobu Ústeckého kraje coby těžbou postiženého regionu. "Vlády na severní Čechy kašlou. Co jsme Praze udělali? Že kraj i Ústí vypadají tak, jak vypadají," ptal se dotazujcí a zmínil příklad Teplic, kde podle jeho slov už 30 let chybí koupaliště.

Prezident řekl, že chápe frustraci občanů z toho, že restrukturalizace postižených regionů jde pomalu. "Míst a menších regionů, kde jsou horší podmínky, je celá řada. Ne vždy je to ale o centrální politice. Jde často o samosprávy, je to o lidech. V mnoha místech se to daří," sdělil Petr Pavel a připomněl zhruba 15 miliard korun v operačním programu Spravedlivé transformace. Podle prezidenta jde o to, jak efektivně dokážou kraje či samosprávy tyto peníze využít.

Je třeba více naslouchat starostům, řekl prezident

Návštěvník debaty z Děčína poukázal na to, že Česká republika je rozdělena na bohatou a chudou část a problémem je přerozdělování daní obcím. "Je návrh to vylepšit? Mluví se o reformě, vykořisťování trvá 25 let. Vy jediný máte šanci, můžete dát ústavní stížnost. Udělejte s tím prosím něco," apeloval na prezidenta.

"Finance jsou vždy na prvním místě. Je jich nedostatek na všech úrovních – obce, stát atd. Systémových chyb jsme udělali za 30 let více, není to jenom o rozpočtovém určení daní. Za problémy obcí může i špatná dopravní infrastruktura a nedokončená reforma zdravotnictví a školství," vyjmenoval prezident.

Pavel: Když ve volbách vyhraje ANO a populisté, ústavu kvůli tomu ohýbat nebudu

Zároveň ale upozornil, že státní rozpočet není nafukovací. "Buď se bude vybírat více skrze vyšší daně, anebo lépe a efektivněji hospodařit. Musí se začít od nejmenších obcí. Rozpočtové určení daní – tedy hlavní příjem obcí a krajů - se bude měnit u krajů a pak jsou v plánu obce. Je to o rovnováze a solidaritě, jak nakládáme se zdroji. Více naslouchat starostům, hejtmanům, kteří vědí nejlépe, co je potřeba a co není," zdůraznil prezident.

Atmosféra v Česku je lepší, než jak to vyznívá z médií

Došlo i na ohlédnutí za prvními dny Petra Pavla ve funkci prezidenta. Dotazujícího zajímalo, jak se zpočátku na Hradě cítil a co jej v práci těší.

"První den v práci jsem byl zavalen dojmy a snažil jsem se zorientovat v prostředí. Byla to jedna velká divoká řeka. Co mě těší? Je to o managementu očekávání. Když jsou nastavena příliš vysoko a nerealisticky, býváme zklamáni. Věděl jsem, že se budu potýkat se spoustou problémů, na jejichž řešení nebudu mít vždy nástroje v rukou. Ale mám vždy radost, když se nějaký problém posune o kousek dopředu. Nebo když mohu poděkovat někomu za to, že udělal něco mimořádného. Když putuji po Česku, tak vidím, že ta atmosféra je mnohem lepší, než jak ji vnímáme v médiích. Ano, problémy jsou, ale ty jsou všude," řekl Petr Pavel.

Bude korigovat případného premiéra Babiše?

Další návštěvník besedy pochválil Pavla za to jak v úřadě funguje, a zmínil, že jeho předchůdce byl kořala a ostuda této země. Svůj dotaz směřoval na parlamentní volby a jak se zachová, když nevyhraje současná vládní koalice.

"Pokud by došlo k tomu, že bude jiná vládní koalice než dnes, tak to budu muset respektovat. Máme demokracii, určitě bych se nechoval protiústavně. To znamená, že pokud by vyhrál Andrej Babiš a měl potenciál sestavit vládu, tak je na místě mu tu příležitost dát. Na druhou stranu pokud by nový premiér ničil vše, co dělala předchozí vláda, tak bych se snažil o korekci v rámci svých možností a kompetencí. Kroky zpět ve vylepšení veřejných financí apod. nejsou na místě. Vždy je nutná určitá míra konsenzu," zmínil prezident.

"Chtějí nás přihrát jiným na lopatu…"

Stejně jako při poslední debatě ve Vysokém Mýtě bylo jedním z témat aktuální šíření dezinformací v digitálním prostoru. Prezident připomněl, že v debatě okolo dezinformací je mnoho emocí a málo faktů.

„Myslím, že k tomu nemůžeme přistoupit tak volnomyšlenkářsky, že budeme tvrdit, že si každý může říkat kde chce a co chce. A to ani ve fyzickém světě, ani v tom virtuálním. Dnes můžeme tvořit na internetu veřejné mínění všichni. A toho si všimli i ti, kteří ho chtějí ovlivnit. Využívají to nejen zahraniční aktéři, ale i ti domácí, mezi kterými se šíří spousta dezinformací," upozornil Petr Pavel.

A nabídl i návod, co s tím. "Nelze všechny postihnout, nelze to prostředí sešněrovat. Ale proti takovým informacím, jejichž cílem je někoho poškodit nebo vyvolávat nejistoty ve stát či instituce, se bránit musíme. Říká se, že lidé po dinosaurech zdědili strach a vztek. Chcete-li je ovládat, tak je vyděste a pak jim předhoďte někoho, na koho se mohou zlobit. Co můžeme udělat jako první, je zaměřit se na zjevné lži a vyvratitelné dezinformace. Ukázat, jaká je skutečnost a s jakým cílem byla dezinformace vytvořena," připomněl.

Dále se podle něj musí pracovat na informační gramotnosti, tedy ukazovat, jak vypadá důvěryhodná informace. "Ruku v ruce s tím jde výchova hodnotová, kterou jsme v porevolučních letech zanedbali nejvíce. V divokých devadesátkách se za jediné hdonotové kritérium považoval úspěch dosažený jakýmkoli způsobem. V tom mám za vzor skandinávské země, kde jsou záladní hodnoty ukotvené. Každý ví, co je správné a co není," poznamenal a dodal, že cílem dezinformací je rozhodit nás a potom přihrát na lopatu někomu, kdo si s námi bude hrát svou vlastní hru.

Prezident Petr Pavel diskutoval s lidmi z Ústí nad Labem v místním Domě kultury.. Ústecký deník akci Prezident mluví s občany spolupořádal a moderoval ji šéfredaktor Vladimír Mayer.

VRT? Zátěž i obrovské přiležitosti

Jedním z aktuálních velkých témat týkajících se nejen Ústí nad Labem je vysokorychlostní železnice (VRT). Ve finále se totiž podle dotazujícího Ústečana upřednostňuje varianta, která byla ve studiích hodnocena jako nejhorší. Zmínil, že kvůli tomu ztrácí iluze ve správně a spravedlivě fungující stát.

VRT se ostatně dotkne i Petra Pavla, coby obyvatele Černoučku. „Bohužel jsme malá a poměrně zalidněná země, takže jakmile se tu bude dělat nějaká větší stavba, vždy se někoho dotkne. Otázkou je pak probrat plusy a minusy, zda ji mít, či nemít, aby region neztrácel relevanci. A to platí i pro Ústecký kraj. Pokud se odklání doprava, mizí i příležitosti pro další rozvoj," zmínil prezident.

"Pokud se budeme bavit o VRT, tak všechny okolní obce zátěž čeká. I pro Ústí to bude zátěž. Na druhé straně to ale bude i spousta příležitostí. Je potřeba zvážit zájem republikový a regionální," doplnil.

Někteří dospělí by volební právo mít neměli, řekl Pavel. K urnám by pustil mladé

Procedurální otázky velkých staveb však podle něj neprobíhají v Česku vždy ideálně. "Bohužel všude tam, kde se hraje o velké peníze, se najde někdo, kdo se na tom bude chtít přiživit. Musíme na to ale upozorňovat. Poprvé, podruhé, potřetí. Teprve tak můžeme docílit transparentnosti. My jsme si u nás vytvořili velkou odolnost k nepravostem a mnohdy nad nimi mávneme rukou s tím, že se nic nezmění. Ale když si to budeme myslet všichni, tak se to opravdu nezmění. Choďte za svými volenými zástupci, a když nepomohou, jděte o patro výš. Anebo za médii. Tlak společnosti pak může zapříčinit, že ten, kdo dělá nepravosti, odejde ze své funkce a často je i potrestán," apeloval prezident v Ústí.

Mašínům státní vyznamenání neudělí

Prezident se v Ústí vyjádřil i k tomu, zda udělí státní vyznamenání bratrům Mašínům. Členy protikomunistické odbojové skupiny, kteří se snažili probít na západ a několik lidí při tom zabili, totiž právě ve středu vyznamenat Senát.

"K Mašínům jsem už řekl svoje. Myslím, že není důvod svou pozici měnit, ani se toho moc měnit nedá. Na fakta můžeme jen nahlížet z různého úhlu pohledu. Buďto jejich význam budeme snižovat, protože si řekneme, že to bylo děláno s noblesními cíli, nebo se na to můžeme dívat z běžného lidského pohledu, že to nebylo nutné. Já jsem se na to vždy díval jako voják, kdy se na neozbrojeném člověku násilí nepáchá. To pro mě bylo určující," vzkázal Petr Pavel.

"Nezpochybňuji 90 procent toho, co bratři Mašinovi udělali, ale pohled na tu jednu malou výseč jejich příběhu brání tomu, abych ji ignoroval a udělil jim státní vyznamenání," potvrdil svůj dřívější postoj.

Svatby homosexuálů? Jsem vychován v toleranci, řekl Pavel

Další otázku položila paní, která byla na předvolebním mítinku v lednu loňského roku. Tehdy měla na sobě kroj, tentokrát bílé šaty. „Pršelo, tak jsem si kroj nevzala. Zajímá mě váš názor na rodinu, soužití mužů a žen, na černý obchod s dětmi,“ zeptala se.

"Shodou okolností jsme se bavili v Senátu o nových ústavních soudcích a padl dotaz na kandidáty, zda by měl být svazek muže a ženy ukotvený v ústavě. To má několik rovin – etickou, právní a sociální. Je to o zdravém rozumu. Byl jsem vychován v toleranci, nemám nic proti odlišnosti. Ústava je základní dokument, jsou v něm klíčové věci pro fungování tohoto státu," připomněl prezident.

Sněmovna rozšířila práva pro páry stejného pohlaví. Manželství a adopce neprošly

U adoptování dětí stejnopohlavními páry je podle něj nutné brát na prvním místě potřeby dětí. "Pokud dítě může být z dětského domova umístěno do dobře fungující domácnosti a je to ku prospěchu toho dítěte, tak by mi to dávalo smysl," doplnil prezident.

Laciná kritika, že EU je zlo, není podle Pavla na místě

A publikum nemohlo pominout ani nedávné eurovolby. I zde Petr Pavel poukázal na to, že některé věci se v tuzemském digitálním prostoru často démonizují. "Pokud je nám EU prezentována jako zlo a někdo ji tak vnímá, tak není moc o čem se bavit. EU ale pomohla zamezit řevnivosti států a pomohla stabilizovat tuto část světa. Mnoho věcí nám právem může ležet v žaludku, ale v Bruselu mají všichni jeden hlas – nezáleží na velikosti země," poznamenal.

Připomněl rovněž, že všichni máme možnost pracovat na tom, jak Evropa vypadá. "Potěšující bylo, že o nynější eurovolby byl větší zájem než o ty minulé. To je dobře. Je vidět, že si více uvědomujeme, že i my jsme Evropa a že i my rozhodujeme. Buďme rádi, že v EU neplatí právo silnějšího. Velká Británie vystoupila z EU a lituje toho. My bychom si takový krok vůbec nemohli dovolit – jsme ekonomicky a hospodářsky úzce spjati s EU. Laciná kritika, že Unie je zlo, není na místě. EU nám přináší více toho dobrého než špatného," řekl Petr Pavel na debatě Deníku.