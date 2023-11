Český prezident Petr Pavel zahájil v pondělí 30. října svou první oficiální návštěvu Olomouckého kraje. Během dvou dní společně s manželkou postupně navštíví Olomouc, Šumpersko a Jesenicko.

Prezident Petr Pavel přijíždí na Univerzitu Palackého v Olomouci v rámci své první návštěvy kraje | Video: Deník/Petr Krňávek

„Jsem rád, že jsme mohli navštívit Olomoucký kraj. V tomto kraji jsem strávil řadu let pracovně, moje žena z něj pochází. Problémy tohoto kraje i jeho úspěchy nám rozhodně nejsou neznámé. Chtěli jsme pokračovat v seznamování s tím, co kraje trápí. V tomto kraji je hodně příkladů nejen toho dobrého, ale i problémů, které budou vyžadovat systémová řešení na úrovni celého státu a vlády,“ prohlásil prezident Petr Pavel.

Prezident svou návštěvu kraje zahájil o půl deváté dopoledne na Univerzitě Palackého. Zamířil na filozofickou fakultu, kde v aule diskutoval se studenty. „Děkuji za možnost tu s vámi chvíli být. Zvlášť, když vaše univerzita slaví výročí tak dlouhého trvání,“ řekl na úvod zhruba hodinové diskuse.

Studenti se ho ptali například na názor na integraci západního Balkánu do evropských struktur, financování filosofických fakult nebo na myšlenku vystoupení České republiky z OSN.

Podle Petra Pavla by nebylo České republice lépe, kdyby nebyla součástí EU, NATO nebo OSN.

„Jakkoli můžeme vnímat OSN jako těžkopádnou a v zahraničněpolitických tématech jako paralyzovanou, řešením není vystoupit, ale hledat cesty, jak tu organizaci zefektivnit. A to je možné, když budeme její součástí, nikoli když budeme stát mimo,“ uvedl.

První dáma Eva Pavlová v Pevnosti poznání v Olomouci, 30. října 2023Zdroj: Deník/Vladimír Pryček

Podle Petra Pavla se dnes země světa nachází v tak rozdílných pozicích, že není možné najít dostatečnou míru shody pro vytvoření globální organizace.

„Spíše bych hledal cestu v tom maximálně vyžít všechny možnosti, včetně hledání podobně smýšlejících partnerů, abychom vytvořili dostatečnou sílu ke změně této organizace k lepšímu. Z posledního valného shromáždění mám dojem, že mnoho zemí, kterým to bylo trochu jedno, nebo věděly, že jsou moc malé, si uvědomilo, že změna musí přijít.

O diskusi byl mezi studenty velký zájem. 220 míst si zarezervovali během dvaceti minut.

Manželka prezidenta Eva Pavlová se v Pevnosti poznání zúčastnila slavnostního otevření Centra pro řešení konfliktů a mediaci při právnické fakultě.

Vlajka i pískot u RCO

Po desáté hodině přijel prezident ke krajskému úřadu, kde ho přivítal hejtman Josef Suchánek. Když Petr Pavel vystoupil z auta, zazněl potlesk i pískání jednoho z odpůrců.

Na příjezd prezidenta se přišlo podívat několik lidí z řad veřejnosti a s českou vlajkou i čtvrťáci ze základní školy Demlova. „Věděl jsem to dopředu, navrhl jsem jim to a oni si to sami vybrali. Bohužel jsme nestihli fotku, protože pán tady začal pískat,“ řekl třídní Radek Patsch.

S představiteli kraje prezident Pavel hovořil například o problémech dopravní infrastruktury nebo transformaci ústavní péče. Připomenul, že Olomoucký kraj na rozdíl od Moravskoslezského, Ústeckého a Karlovarského není zařazen mezi takzvané strukturálně postižené kraje, které mohou čerpat evropské peníze z fondu transformace.

„Máme tu řadu hospodářsky a sociálně ohrožených území, na které se žádné fondy nevztahují. Přitom tato území mají stejně závažné problémy jako strukturálně postižené kraje. Na Olomoucku 10 ze 13 obcí s rozšířenou působností spadá do této kategorie. Jsou to problémy, které vyžadují zásah zvenčí, protože si s nim kraj sám neporadí,“ doplnil prezident Pavel.