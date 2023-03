„Petr Pavel si pochvaloval, že je to originální dárek. Ochranka ho sice honila, že už musí jít, ale on se jim omluvil a letadlo si prohlédl a další nám podepsal,“ uvedl šťastný mladík.

Lemfeld totiž provozuje e-shop Jumbolino-model prodávající modely letadel. Pavel byl jeho favoritem v prezidentské volbě, proto mu chtěl hned po jeho zvolení právě věnovat tento dárek. A povedlo se mu to minulý týden na zámku ve Šluknově. „Když jsme se dozvěděli, že sem přijede, tak jsme to zkusili. Bylo složitější se k prezidentovi přes ochranku dostat, ale dopadlo to dobře.“

Učednické týdny Petra Pavla po volbách? Skládání týmu i první chyby

Druhý model prezidentského letadla v měřítku 1/200 si nechal podepsat a chce ho po inauguraci generála z Černoučku vydražit. „Výtěžek chceme věnovat první dámě Evě Pavlové, aby ho využila ve své charitativní činnosti,“ prozradil Lemfeld. Pavlová již dříve řekla, že chce být aktivní první dámou a zaměřit se třeba na téma rovnosti žen a mužů či problematiku rodiny a podporu samoživitelek.

Prodejní cena letadélka od čínského výrobce JC Wings je 2 200 korun. „Rádi bychom ho vydražili za desítky tisíc,“ zasnil se.

E-shop založili při covidové pandemii

Jumbolino založil Milan se svým starším bratrem Karlem v létě 2021. Za pandemie coronaviru prý byli spolu pořád doma a přemýšleli, co by mohli dělat. „Jen jsme hráli NHL a vymýšleli,“ vzpomínal na vznik firmičky mladík, který už od deseti let hraje na bicí. „Proto byl náš první nápad na e-shop s bicími nástroji,“ prozradil první záměr.

Ten zavrhli, protože by se jim to nevyplatilo kvůli potřebě velkých skladovacích prostor. „Můj bratr má sbírku asi čtyř set modelů letadel, tak jsme nakonec zkusili letadýlka,“ vysvětlil vznik Jumbolina.

Jedl tam i prezident Pavel. Nyní restaurace v Havlíčkově Brodě končí

Od záměru k realizaci to šlo nakonec velmi rychle. Napsali německému výrobci těchto modelů a ten jim vyšel vstříc. V červenci 2021 spustili e-shop a v srpnu jim přišla první objednávka. Ale byla jediná za celý měsíc. „Byli jsme z toho nervózní, zkoušeli jsme si i sami objednávat,“ přiznal. Ale od září se to rozjelo.

Za rok a půl už prodali necelé dva tisíce modelů a dostali se mezi top dva e-shopy v Česku. Posílají letadýlka hlavně do Česka a Slovenska, ale zákazníky mají i v Belgii, Dánsku, Irsku, Ukrajině nebo v Itálii. Na začátku měli e-shop i v angličtině, ten ale museli zrušit, protože pak nestačili odbavovat ten český.

Devatenáctiletý Milan Lemfeld z Vilémova u Šluknova nyní prodává ve velkém malé modely letadel. Je ale také bubeníkem kapely Toxic PeopleZdroj: Se svolením Milana Lemfelda

„Celý e-shop jsem si vymyslel a zprovoznil sám. Bratr hlavně vybírá modely, nakupuje je a stará se o Instagram. Vše ostatní dělám já,“ prozradil, jak si rozdělili se sourozencem práci. Té se věnuje každý den i o víkendech.

Studuje ve Varnsdorfu obor Elektrikář. Předtím se na stejné škole vyučil seřizovačem CNC strojů. „Školu mám jen asi 3 až 4 hodiny denně. Když se vrátím domů, vyřizuji objednávky a dělám balíky na další den. Tomu se věnuji asi do 6 hodin večer, pak si jdu na 2 hodiny zahrát na bicí a spát,“ prozradil svůj denní rozvrh. Sem tam se do něj prý ještě vejde přítelkyně Sabina. „Se Sabčou se vidíme tak třikrát do týdne.“

Díky Jumbolinu si už jako student přijde prý na slušné kapesné. „Jsem spokojený, kdybych se tím chtěl živit, tak nyní už by to šlo bez problémů,“ řekl.

Patří mezi špičku

Jak se tak rychle dostali mezi špičku prodejců modelů letadel v Česku? Ceny prý mají plus minus stejné jako konkurence, ale nabízejí dopravu zdarma. „Ke každému modelu dáváme samolepky, pohlednice a dopis o modelu. A hlavně máme všechny modely skladem,“ vyjmenovává přednosti jejich firmy. Nyní mají na skladě prý skoro 1 500 modelů. „Naším snem je zkusit prodávat modely do celé Evropy a být hlavním prodejcem pro Česko. I proto máme sklad všude doma nebo u otce v továrně,“ usměje se.

Petr Pavel může být hlasem střední Evropy, říká politolog Jacques Rupnik

Právě po otci sdědil asi podnikatelské geny. Od roku 1991 funguje v Mikulášovicích firma Lemfeld & syn, která navázala na rodinnou tradici výroby stuhařských výrobků, která začala v roce 1906. „A já začal podnikat už na základní škole ve Velkém Šenově,“ zavzpomínal Milan Lemfeld. Tehdy prodával v deváté třídě o přestávkách tatranky a pitíčka svým spolužákům. „Nakoupil jsem je levně u Vietnamců a prodával je vedle skříňky ve škole. Tehdy tam nic nebylo,“ prozradil, jak využil první díru na trhu.

Jeho velkým koníčkem je hra na bubny. Snaží se na ně hrát minimálně hodinu denně a také jezdí na soukromé hodiny za známým bubeníkem Milošem Meierem. V osmnácti nastoupil do kapely Toxic People. „Rád bych to s naší kapelou dotáhl na velké fesťáky. Minulý rok jsme hráli například s Judas Priest na Masters of Rock ve Vizovicích,“ pochlubil se.

Devatenáctiletý Milan Lemfeld z Vilémova věnoval model letadla Airbus A319 Czech Air Force prezidentu Petru Pavlovi při jeho návštěvě Šluknova. Druhý si nechal podepsat a chce ho vydražit pro nadaci Evy PavlovéZdroj: se svolením Milana Lemfelda

A jak se mu žije ve Vilémově, malé vesnici poblíž hranic s Německem? „Libí se mi tu, máme tu krásný les, já tu mám čtyřkolku, kapelu a zkušebnu,“ vyjmenoval klady Vilémova. Přesto má v plánu jít na rok nebo dva do Prahy nebo Mladé Boleslavi, kde je jeho bratr Karel. „Chtěl bych zkusit něco jiného a žít sám bez rodičů,“ uzavřel.