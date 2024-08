Kroky prezidentského páru vedly do předvádiště s dobytkem, do expozice Státního zemědělského a intervenčního fondu Jihočeského kraje i na prezentaci Potravinářské komory. Petr Pavel i jeho manželka Eva tak ochutnali některé speciality, například tlačenku nebo produkty z kozího mléka.

Setkali se také s oceněnými výzkumníky.

Země živitelka slaví 50 let

Chcete vidět obří stroje, které k práci na poli už nepotřebují člověka? Víte, co na Zemi živitelce ochutnal prezidentský pár? A jak legendární výstava vypadala před desítkami let? To vše a mnohem víc se dozvíte ZDE.