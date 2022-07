OBRAZEM: Přežily legie i válku. Mašínovy kufry nechali v Králíkách zrestaurovat

Dva stářím a používáním poškozené kufry, které by toho jistě měly hodně co vyprávět a které nepatřily nikomu jinému než generálmajorovi Josefu Mašínovi. To jsou exponáty, jež před časem získalo do sbírky Muzeum K-S 14 v Králíkách. Nyní si veřejnost může zrestaurovaná zavazadla prohlédnout.

Kufry generálmajora in memoriam Josefa Mašína prošly náročnýmrestaurováním | Foto: Památník obětem internace Králíky