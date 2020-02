„Škola ihned věc oznámila rodičům a městskému strážníkovi. Ti po chlapci bezvýsledně pátrali do poledne a pak věc oznámili na policii. Ta se hned pustila do pátrání a před třináctou hodinou chlapce objevila mezi obcemi Kostelec na Hané a Čelechovice na Hané. Byl živ a zdráv,“ sdělil policejní mluvčí František Kořínek.

Při podání vysvětlení chlapec policistům sdělil, že si myslel, že cíl školního výletu je v obci Čelechovice na Hané. Proto když viděl vlak odjíždět tímto směrem, rozhodl se jít do sousední obce pěšky. V Čelechovicích na Hané pak až do poledne marně hledal centrum Sluňákov a protože ho nenašel, rozhodl se vrátit domů.

„Na závěr byl mladík policisty poučen, že správně se měl vrátit do školy. Pokud by k takové situaci došlo mimo místo bydliště, správným řešením je kontaktovat školu, rodiče, případně policii. V případě, že by neměl u sebe vlastní telefon, je dobré o pomoc požádat například pracovníka dopravce, prodavače v nějaké prodejně apod.,“ přidal poučení mluvčí Kořínek.