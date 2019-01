Až desítky metrů kloužou auta při brzdění na zamrzlých silnicích, upozorňuje odborník na dopravu z Besipu Pavel Čížek. V pondělí se o pravdivosti jeho slov přesvědčily při kalamitě na jižní Moravě desítky řidičů. Nebezpečí náledí kvůli teplotám kolem nuly hrozí dále.

Policistům řidiči ohlásili při kalamitě v kraji sto dvacet nehod. „Lidé musí dávat pozor především na mostech či v přechodech mezi lesem a polem, kde silnice častěji namrzají,“ popsal policejní mluvčí Pavel Šváb.



Koordinátor Besipu Čížek upozornil, že řidiči musí při špatném počasí počítat s delším dobou potřebnou na cestu. „Lidé kteří spěchají, často riskují. Na namrzlé silnici se ale brzdná dráha prodlouží o desítky metrů,“ upozornil Čížek.

Podle meteorologů bude ve středu přes den teplota mezi mínus jedním a plus dvěma stupni. Další dny klesne pod nulu jen v noci. „Přes den budou teploty od nuly do pěti stupňů Celsia,“ uvedl Petr Münster.



Problémům se nevyhnou ani chodci „Především starší lidé nemají při náledí chodit ven, pokud to není nezbytně nutné,“ řekla mluvčí záchranářů Michaela Bothová.