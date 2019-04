Eskorta vězně shromažďuje na jedno místo a přivolává další jednotky záchranného systému. Kromě pomoci zraněným však musí také dávat pozor, aby nikdo z místa neuprchl. „V případě, že je potřeba vozidlo zastavit, zajišťujeme takzvané kruhové střežení. To znamená, že všichni přítomní příslušníci vězeňské služby zajišťují, aby vězni nemohli utéct,“ vysvětluje zástupce vedoucího oddělení vězeňské stráže Vazební věznice Liberec Petr Wendler.

MAXIMUM POLICISTŮ

Nejprve je nutné dostat všechny zraněné z autobusu. Na práci eskorty proto navazují policisté. V průběhu celé akce jich sem přijíždí na padesát. „Kdyby taková událost skutečně nastala, přijelo by maximum policistů, kteří by zrovna nepracovali na jiných případech, abychom situaci zvládli,“ popisuje vedoucí odboru služby pořádkové policie Petr Šikola, který cvičení připravoval.

Z řad záchranářů přijíždí na místo pět sanitek a tři lékařská auta. Jejich posádky poskytují pomoc zraněným. Mnohé z nich nakládají na nosítka a přenášejí do sanitky. „Je to velice důležité cvičení, protože si můžeme zopakovat součinnost se všemi složkami záchranného systému a nově i s vězeňskou službou. Málokdy se potkáme s velkým počtem zraněných, kteří mají na sobě pouta a další prostředky. O to je ten zásah pro naše posádky složitější, ale také je unikátní,“ říká ředitel záchranné služby Libereckého kraje Luděk Kramář. Po chvíli se na místo inscenované nehody dostávají i hasiči, kteří likvidují požár a vyprošťují zbylé lidi z autobusu.

I přes úsilí eskorty se ale některým vězňům podaří utéct do přilehlého lesa. Policie ihned zahajuje pátrání. Všichni teď musí důkladně spolupracovat a snažit se o to, aby byla komunikace mezi různými jednotkami co nejrychlejší. „Máme mezi sebou systém, kterým se vyrozumíme, že událost nastala, a elektronicky rozešleme podrobné informace mezi všechny složky,“ připomíná Petr Šikola.

POMÁHÁ I VRTULNÍK

K nehodě přijíždějí pátrací jednotky, které se vydávají do lesa hledat uprchlé vězně. Pomáhá jim i policejní vrtul-ník s termovizí přivolaný z Prahy. Šest uprchlých vězňů se nakonec podaří zadržet a předat vězeňské službě. Omezení na silnici č. 13, které kvůli cvičení vznikly, končí v půl jedné odpoledne.

„Jedná se o největší cvičení, které bylo na tento rok naplánováno. Už nyní máme řadu poznatků o tom, co se úplně nepovedlo nebo co by se mohlo dělat lépe. Na hodnocení je ale ještě brzy,“ shrnuje akci ředitel hasičského záchranného sboru Libereckého kraje Luděk Prudil.