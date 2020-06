Přímou souvislost s povodněmi policie prozatím nepotvrdila. "Muž ležel obličejem v louži vody. I přes brzkou pomoc byla resuscitace neúspěšná," sdělil policejní mluvčí Ondřej Zeman. Příčinu úmrtí osvětlí až nařízená zdravotní pitva. Podle neoficiálních informací muž utonul.

Na místě se muže snažili resuscituovat záchranáři ze Středočeského kraje. Do Kojic dorazily dvě posádky rychlé záchrané služby a randevous s lékařem. "Ani přes věškerou snahu se však muže oživit nepodařilo," uvedla mluvší ZZS Petra Effenbergerová.

Podle starosty Kojic Davida Morávka není mrtvý muž obyvatel obce. V Kojících na hranici Pardubického a Středočeského kraje byl včera vyhlášen druhý povodňový stupeň.

"Naplnila se nádrž, která hrozila přelitím, ale naštěstí těsně před dosažením vršku přepadu se to začalo uklidňovat. Utrhla se i příjezdová cesta, takže jsme se báli, že by to klády nějak zablokovaly, ale nakonec se to vyřešilo," popsal starosta Morávek. Povodňová situace v Kojcích kulminovala v neděli kolem čtvrté hodiny odpoledne.