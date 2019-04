Když se uklízí, najde se leccos. Například zhruba 150 lahví alkoholu, a to doslova na pár metrech. Dobrovolníci, kteří v sobotu čistili řeku Úpu v Trutnově v severovýchodních Čechách, takovou smutnou kuriozitu našli za garážemi nedaleko psího útulku.

„Na pěti metrech jsme nasbírali odhadem asi sto až sto padesát flašek tvrdého alkoholu. Předpokládáme, že to je majitele nebo majitelů z těchto garáží. Přejeme jim pevné zdraví a silná játra. Je to hrůza,“ okomentoval nález trutnovský zastupitel Martin Jiránek, který se do úklidu zapojil s přáteli.