Junior technolog/žka – až 41.500 Kč měsí Deva Nutrition a.s. Nastartujte svoji kariéru v potravinářském průmyslu. Pracujte s námi na nových i stávajících recepturách, které připravujeme pro naše zákazníky a to již po dobu 70ti let. Náplň práce: • zodpovídat za přípravu, správnost a úpravu receptur • vytvářet nové technologické a sanitační postupy • kontrolovat výrobek po celou dobu výroby, především z hlediska jakosti • provádět kontrolu procesních parametrů, kontrola CCP • vést potřebnou dokumentaci • řešit neshody ve výrobě a informovat odpovědné pracovníky • pravidelně školit zaměstnance v oblasti GHP, GMP, Food Safety 35 000 Kč

