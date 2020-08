„Viděl jsem na něm kolem kloubní hlavice světlejší lem. Vypadal jako nádory, o kterých jsme se učili ve škole,“ vrací se zpátky v čase osmadvacetiletý Daniel Chmelíček.

Ortoped ho okamžitě objednal do Motola. A tam se Daniel dozvěděl diagnózu – Ewingův sarkom. „Nádor v kosti se navíc šířil dále do plic. Díky tomu, že jsem si zlomil ruku, se na to přišlo brzo. Nebýt zlomeniny, už bych tu dnes nebyl.“

Rodiče se hroutili

A jaká byla Danielova reakce na diagnózu zhoubného nádoru? „Asi jsem doktora překvapil, ale rovnou jsem se začal ptát, jaký bude postup. Jestli bude biopsie, chemoterapie, ozařování…“

Daleko hůře to brali rodiče. „Hroutili se, mamka se mnou na onkologii chtěla trávit veškerý čas… Naopak brácha má stejný černý humor jako já. Říkal mi, že když mi to nevyjde, aspoň bude mít o pokojíček navíc,“ směje se Daniel.

Co je Pink Bubble?

Nadační fond podporující děti a mladé lidi, kterým zkomplikovalo život onkologické onemocnění. Pořádá ozdravně-zážitkové pobyty, na nichž se setkávají čerstvě vyléčení pacienti s těmi, kteří už mají podobnou zkušenost za sebou. V době hospitalizace i rekonvalescence plní pacientům přání, aby se měli na co těšit. Na projekty ročně rozdělí přibližně 3 miliony korun.

Na onkologii v Motole strávil rok. Našel si tam kamarády. „Oba velcí sportovci, jeden z nich byl dokonce vicemistr ČR ve skoku do výšky. Oba bojovali, ale bohužel už nejsou mezi námi.“

Ještě v nemocnici se dozvěděl o neziskové organizaci Pink Bubble, která plní přání onkologickým pacientům. A zároveň s nimi jezdí na ozdravné pobyty v Čechách i v zahraničí.

Daniel účast na zážitkových pobytech Pink Bubble oddaloval. „Zubní technici jsou vytíženi, navíc se mi tam zprvu ani moc nechtělo. Ale pak jednou nemohla jet na poslední chvíli na plachetnicích do Řecka jedna kamarádka, tak jsem jel místo ní. A připadal jsem si tam jako Alenka v říši divů.“

Osudové setkání

Pár dní v Řecku a Daniel pochopil, že se Pink Bubble stává jeho novou rodinou. A tam také poprvé uviděl Míšu… Míša Šromotová ve dvou letech prodělala neuroblastom 4. stupně. Kvůli tomuto druhu leukemie podstoupila transplantaci kostní dřeně.

„Do komunity Pink Bubble jsem se dostala v patnácti letech. Přestože jsem už byla dlouho vyléčená, ve škole mě spolužáci šikanovali. Měli pocit, že když se jich dotknu, asi je něčím nakazím… Paradoxně je proti mně očkovali jejich rodiče, o to více mě to ranilo a v pubertě semlelo.“

Míša se s Danielem poprvé viděla v roce 2016. A znovu se setkali až o zimním víkendu, kde připravovali program pro onkologické děti. „Tam jsme si k sobě našli cestu. Oficiálně jsme se dali dohromady na Den dětské onkologie,“ vypráví Daniel.

On zubní technik, ona oční optička. Letos už za sebou mají společnou dovolenou v Thajsku a v Itálii. Chystají společné bydlení v domě se zahradou, kam si chtějí pořídit psa. Ke štěstí jim už nic nechybí. Snad jen…

„Jsem vyléčená, ale v důsledku nemoci jsem na jednom uchu přišla o sluch,“ říká Míša. „No, často slyšíš, jen co slyšet chceš,“ škádlí ji Daniel.