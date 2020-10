Po povinné školní docházce zamířila na učiliště, kde se vyučila prodavačkou. V té době se seznámila s přítelem a brzy se těšili na miminko.

Po porodu však přišel šok. „Dcera se narodila s těžkým mentálním postižením. Začal mi kolotoč vyšetření po nemocnicích. Partner byl navíc velmi pracovně vytížený, celodenní péče o postiženou dceru tak padla na mě.“

Postupem času se všechno začalo obracet k lepšímu. Přestože už v to ani nedoufala, dcera začala mluvit. „A navíc se nám narodilo druhé dítě – zdravý chlapec.“ Paradoxně v té době začaly mezi partnery hádky a neshody. „Nejprve kvůli synovi. Partner totiž druhé dítě nechtěl. Obával se, aby syn nebyl také postižený.“

Hádky se stupňovaly. A partner začal Michaele vyčítat vše. Od nedostatku financí až po postižení dcery. „Vadilo mu, že jsem s dětmi doma, dokonce mi dával za vinu, že mohu za to, že je dcera postižená.“

Z azylového domu do městského?

Slovní přestřelky přerostly v psychické a fyzické týrání. „A poslední kapkou byl útok na mou dceru,“ vzpomíná Michaela. Na podnět sousedů a školy zasáhla nejen policie, ale i orgán sociálně-právní ochrany dětí. A díky němu se Michaela dostala do azylového domu.

Přišla bez prostředků, jen s pár taškami. A dvěma dětmi. „V azylovém domě mi pomohli vyplnit formuláře k dávkám hmotné nouze, pomohli mi sepsat návrh na výchovu a výživu nezletilých dětí, který jsem podala k soudu. A v prvních měsících mi finančně pomohl Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové.“

Michaela vnímá azylový dům jako přestupní stanici. Věří, že se jí již brzo povede dostat v Praze do městského bytu. „Pracovníci azylového domu mi aktualizovali žádost o městský byt, komunikují s pracovníky bytového odboru. Vše je na dobré cestě. A aby ten přechod do 'nového života' nebyl tak skokový, zapojila jsem se ještě do projektu Dobré bydlo. Neziskovka R-Mosty mi tak bude pomáhat ještě další rok po odchodu z azylového domu. Bude to těžké se zase postavit na vlastní nohy, ale já to dám! Už kvůli dětem.“

R-Mosty

R-Mosty od roku 1992 poskytují profesionální pomoc lidem ohroženým sociálním vyloučením. Provozují azylový dům pro matky s dětmi, sociálně-právní poradnu a nízkoprahový klub pro děti a mládež. Realizují vzdělávací programy pro odborníky nebo kulturní projekty. Distribuují také potraviny pro nejohroženější rodiny a jednotlivce, pomáhají jim s vybavováním domácností i stěhováním. Roční rozpočet organizace činí 19 milionů korun. R-Mosty v jejich činnosti podporuje i Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové. Pomoci jim, ale i jiným organizacím mohou středoškoláci díky projektu Daruj srdce.