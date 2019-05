Příbramský starosta Jindřich Vařeka (ANO) skončí v pondělí 20. května ve funkci. Svého možného nástupce neoznámil, jedná o něm s koaličními partnery. Důvodem rezignace je mimo jiné úmrtí Vařekova otce, současný starosta nyní musí převzít jeho povinnosti.

Příbramský starosta Jindřich Vařeka. | Foto: ČTK

"Po smrti mého otce bylo naprosto nezbytné začít řešit záležitosti související se zachováním rodinného majetku… Mohl bych samozřejmě dělat to, co je mnoha politikům vlastní. Předstírat nasazení a starost o blaho občanů, a přitom pracovat na svém. To dělat nebudu," řekl Jindřich Vařeka.