Nestíháme, zaspali jsme, dětem se nechtělo vstávat. Tyto odpovědi jsou jedněmi z nejčastějších na otázku, proč rodiče přivezli potomky do školy pozdě. Obvyklá pracovní doba se totiž za poslední dekády změnila a spolu s tím vzrostla i poptávka po pozdějším začátku vyučování.

„Nemůžu pochopit, proč je škola od osmi, když všichni jezdí do práce na devátou. Kdyby se to posunulo alespoň na 8.30,“ svěřila se Deníku Lenka z Libně. Podobných názorů zaznívá dnes mnoho. Škol, které rodičům vyhoví, je proto čím dál více. Umožňuje jim to vyhláška. O tom, kdy vyučování v dané škole začne, rozhoduje ředitel. „Nesmí však začínat dříve než v 7 hodin, musí být ukončeno nejpozději do 17 hodin,“ vysvětluje mluvčí ministerstva školství Aneta Lednová.

Kolize s mimoškolními aktivitami

Na devátou chodí kupříkladu žáci prvního stupně ZŠ Londýnská v Praze 2. „Jsme v centru Prahy a firmy začínají většinou také v devět,“ vysvětlil ředitel školy Martin Ševčík. Děti mohou do družiny přicházet od 6.45, služba ale není příliš využívána. Výuka je zde posunutá už přes 20 let a podle ředitele na ni od rodičů neslýchá výtky, naopak většina z nich je vděčná.

U druhého stupně podobný krok nechystá proto, že by pak žáci měli odpolední vyučování čtyřikrát místo jednou týdně. „Zablokovali bychom jim mimoškolní aktivity, což by nebylo dobře,“ doplnil Ševčík.

Drobný ústupek udělala i ZŠ Jižní ze Záběhlic. Žáci 1. až 4. třídy začínají v 8.15. „O dalším posunutí jsme neuvažovali s ohledem na množství hodin a následně odpoledních aktivit dětí,“ okomentoval situaci ředitel školy Daniel Kaiser. Rodičům doporučil, aby se více zaměřili na denní režim dětí. „Pokud budou chodit spát v normálním čase adekvátním věku, pak se i biorytmus dítěte přizpůsobí a není třeba posouvat začátky vyučování,“ dodal Kaiser.

Delší spánek, ale čtyři odpoledky

Opačnou cestu zvolili v soukromé škole Vela. I za cenu toho, že nejstarší děti mají odpolední vyučování čtyřikrát týdně. „Na prvním stupni děti začínají v devět, na druhém v 9.30. Posun je dán i fyziologickými potřebami dětí v pubertě – více výzkumů dokazuje, že pokud začínají s výukou později, mají lepší studijní výsledky,“ řekla Kateřina Kuberová z Vely.

Problém s překrytím rozvrhu a mimoškolních aktivit podle ní vznikl letos u dvou dětí, v obou případech našli individuální řešení. Každé dítě má totiž vlastní rozvrh.

Školáci mohou do Vely přicházet od půl osmé, na výběr mají řadu aktivit, třeba i ranní proběhnutí. Později začíná vyučování také ve většině Scio škol nebo ve waldorfských školách v Praze 5 a 6.

Podle psycholožky a speciální pedagožky Kateřiny Halfarové nelze určit jeden čas, který je pro děti ideálním startem vyučování, protože každé funguje v jiném biorytmu.