Autor petice navíc kritizuje navýšení ceny výstavby. „Dříve se počítalo s cenou sto až sto padesát milionů korun. Nyní se uvádí cena o sto procent vyšší. Vím, že se zdražují ceny stavebních prací i materiálů, ale ten nárůst by měl být kolem pětadvaceti procent, ale určitě ne stoprocentní,“ tvrdí Přikryl.

Podle primátorčina náměstka pro bydlení Jiřího Olivy se nyní chystají podklady pro získání stavebního povolení. „Architekt Pekár ze společnosti P. P. Architects připravuje projektovou dokumentaci. V místě vznikne více parkovacích míst než bytů. Navíc většina seniorů nemá auto, takže se tam parkovací situace zlepší,“ uvedl náměstek.

Náměstek přiznal, že přesné náklady na stavbu budou známé až po vysoutěžení zhotovitele stavby. „U původních odhadů se nepočítalo s kovidem a válkou na Ukrajině, díky čemuž rostou ceny stavebních prací i materiálů. Odhadujeme, že náklady na stavbu domu se zvýší o nižší desítky procent,“ upřesnil Oliva.

V souladu s územním plánem

Podle bystrckého starosty Tomáše Kratochvíla vzniká stavba ve vhodné lokalitě. „Určitě nikomu nesnižujeme cenu nemovitostí. Dům pro seniory chceme postavit v souladu s územním plánem na parcele, která je k tomu určená. Tento typ bydlení je navíc potřebný a nutný, aby se zkrátily čekací listiny a lidé se dožili pokojného stáří v pěkném prostředí,“ uvedl starosta.

Rozšiřování tohoto typu bydlení pro lidi ve vyšším věku vítá brněnská socioložka Lucie Vidovićová. „Z výzkumů vyplývá, že pětadevadesát procent lidí chce zestárnout doma ve svém přirozeném prostředí. Je tedy lepší, aby pracovníci sociálních služeb chodili k nim než, aby se lidé museli vystěhovávat za těmito službami,“ informovala socioložka.

Dodala, že dlouhé čekací listiny na domy s pečovatelskou službou jsou uměle vytvořené. „Nemuselo by k tomu docházet, kdybychom měli rozvinuté terénní služby, kdyby existovaly malometrážní byty pro seniory v různých lokalitách, kdyby bylo dostatek bytů pro mladé rodiny a kdyby do těchto domovů nepodávali žádosti lidé, kteří to ještě nepotřebují,“ vyjmenovala Vidovićová.

Výstavbu budovy s byty pro nejstarší generaci chválí Kateřina Nováková z Brna. „Důchodci díky tomu nebudou tolik osamělý, protože vždycky tam bude někdo, kdo na ně dá pozor nebo si s nimi popovídá. Navíc Bystrc je pěkné místo pro žití případně dožití,“ sdělila žena.