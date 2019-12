„S majitelem pozemku jsme se domluvili na odkoupení. Jedná se o první domek, dnes už spíše zbořeniště, v zástavbě naproti zámku při příjezdu do Chotěboře od Vilémova. Chtěli jsme udělat vjezd do města kulturnější,“ vysvětlil starosta města Tomáš Škaryd.

Nevzhledná ruina v nejbližší době zmizí. „S majitelem jsme řadu let jednali o rekonstrukci, ale neměl na ni peníze. Nakonec jsme se tedy rozhodli, že pozemek vykoupíme a dáme do pořádku. Bude to taková udržovaná travnatá plocha u silnice,“ sdělil Škaryd.

Nic konkrétního na tomto místě zatím stavět nechtějí. „Uvidíme, zda tuto parcelu v budoucnu nabídneme nějakému investorovi, který by tam chtěl postavit domek ve stejném duchu, jako jsou ty ostatní. Mohla by tady vzniknout například nějaká malá kavárnička,“ přemítal starosta.

Město vykoupilo ještě jeden pozemek, a to v ulici Dr. Rykra. „Jedná se o pozemek u rehabilitačního ústavu. Chceme tam vybudovat silnici nejen pro klienty tohoto ústavu, ale i naší pečovatelské služby,“ prozradil Škaryd.