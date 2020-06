„Pocházím ze Slavičína a jsem na to hrdý,“ konstatoval pražský primátor na své oficiální facebookové stránce a podnítil debatu, zda má být nejvyšší politický představitel metropole jejím rodákem. „Primátorem přeci nemusí být jen ten, kdo se v Praze narodil, ale i ten, kdo v Praze zakotvil, má ji rád a komu na ni záleží,“ myslí si Hřib.

V diskuzi nová hvězda České pirátské strany upozornila, že „druhý nejdéle sloužící primátor Prahy pocházel z Užhorodu. A přímo v Praze se z předlistopadových primátorů narodil jen jeden“.

Pokud bychom se bavili o jednotlivých držitelech funkce od vzniku Velké Prahy v roce 1992, tak Hřib má v zásadě pravdu, i když… Zdeněk Zuska, jenž vykonával primátorskou funkci v období komunistické normalizace po sovětské okupaci jedenáct let, se skutečně narodil v Podkarpatské Rusi – dnešní území Ukrajiny však patřilo do roku 1938 k Československu. Jeho předchůdcem byl krátce Ludvík Černý, rodák z Prahy, který v roce 1969 odstoupil kvůli nesouhlasu s politickým vývojem po srpnových událostech, byť se rok předtím v období „pražského jara“ nikterak neangažoval.

Vidlak ze Slavicina… nj, ja zase byl ten z Olomouce (v Praze jsem neretrzite zil 10 let).A pro zmenu ted,kdy 4 roky jsem zijicim 1/2 tydne v Ostrave a 1/2 v Praze jsem pro nektere jednodussi v Ostrave ten Prazan/k.

Jak kdysi rekl Adam Gebrian, to misto puvodu je past na idioty — Tomáš Hudeček (@HudecekTomas) May 29, 2020

Adolf Svoboda, který vedl hlavní město na přelomu padesátých a šedesátých let minulého století, se narodil v obci Chvaly. Ta je ovšem dnes součástí Horních Počernic a tedy městské části Praha 20. Další ze stranických pohlavárů Zdeněk Horčík (byl primátorem během sametové revoluce v listopadu 1989) má jako místo narození uvedeny Štěrboholy, které od roku 1968 rovněž patří k Praze. U polistopadových primátorů z řad ODS se nenarodil v hlavním městě pouze Jan Koukal, jenž je původem z Brna.

Jako v USA? S Hřibem nesouhlasí zastupitel za ANO

„Já s tím nesouhlasim a podle mě by se měly změnit zákony. Stejně jako v USA nesmí být prezident ten, kdo se v USA nenarodil, by neměl být primator Prahy někdo, kdo se tu nenarodil a nemá tu kořeny, a tím padem ani rodinnou historickou paměť. V tom se opravdu neshodneme,“ uvedl nyní pod Hřibovým příspěvkem Ondřej Prokop, zastupitel hlavního města a Prahy 11 za hnutí ANO.

Při námitce, že jeho stranická kolegyně Adriana Krnáčová se stala primátorkou, ačkoliv pochází z Bratislavy, mladý politik uvedl: „To jsem kritizoval úplně stejně. Pochopitelně ne verejně. Adriana se ale taky nechlubila tím, ze je Slovenka v kontextu vedeni Prahy. Měla v tomto pokoru. Ta Hřibovi chybí ze všeho nejvíc. Arogance moci a žádná pokora a instantní PR. Pokud tohle voliči Pirátů chtějí, neberu jim to.“

Je pravda, že Hřib aktuální rozjitřené atmosféry na pražském zastupitelstvu využil k politické reklamě dosytosti. Při návštěvě Slavičína pražského primátora coby významného rodáka vedení města přijalo v obřadní síni za klavírního doprovodu a společnosti zastupitelů. Starosta Tomáš Chmela (hnutí Probudíme Slavičín s podporou STAN), který na Hřibovu hádku s Udženijou pohotově zareagoval otevřeným dopisem, věnoval Hřibovi vidle, slivovici a sklenici plnou sušených hřibů.

Pražský primátor se na sociálních sítích dárkem hned pochlubil, ukázal také recesistické placky s nápisem „Vidlák ze Slavičína“, které jsou údajně ve Zlínském kraji mezi místními žádané. „Tak ukažme Pražákům, že nás jejich urážky nerozhodí!“ vyzývá oficiální stránka moravského města. Podle informací Pražského deníku se na návštěvu do Slavičína chystá i Udženija, která celou kampaň nechtěně odstartovala.

Vidláci? Spíš kovozemědělci

Hřib zpravodajskému portálu iDNES.cz v rodném kraji řekl, že se ho její výroky dlouhodobě nedotýkají. „Toto byla taková třešnička na dortu, ale nijak významně se to nevymyká z jejího komunikačního stylu na zastupitelstvu. Myslím si, že to nejde ani popsat, to se musí fakt zažít,“ řekl pražský primátor s tím, že „naše země příkopy mezi lidmi potřebuje zahrnovat a ne je vytvářet“.

Ve Slavičíně se primátor hlavního města podíval také na nově otevřenou sociální kavárnu Fér Kaffé Veronica. „Označovat Slavičínské za vidláky není úplně přesné. Někteří místní dříve upřednostňovali spíš označení 'kovozemědělci', protože pracovali přes den ve fabrice a až po směně ještě na vlastním hospodářství,“ uvedl Hřib.

Dle reakcí na sociálních sítích jsou lidé z města se 6400 obyvateli rozpolcení. Části se humorná dohra politické kauzy líbí, někteří však do komentářů píší: „Probůh, nechte si ho tam!“ Objevily se i hlasy, že Hřib do Slavičína často nejezdí. Do nedalekého Zlína se jeho rodina přestěhovala, když malému Zdeňkovi byly dva roky. V Praze se Hřib usídlil už před více než dvaceti lety a bydlí na Jižním Městě.

Když se na podzim 2018 konaly komunální volby, moc lidí ve Slavičíně o politické kariéře současného primátora nevědělo. Místní říkali, že vědí, že dělá „doktořinu“ a že v Praze kandiduje, ale detaily spíše neznali.

„Dům Hřibů tady pořád ještě je. Je to takový atriový domek tady v Hrádku. Jinak starý doktor Hřib to byla legendární postava. Pro naši rodinu to byl cosi jako rodinný lékař,“ popsal tehdy Radiožurnálu Zdeněk Kutna, pedagog z Gymnázia Jana Pivečky ve Slavičíně.