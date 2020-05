Schůze pražského zastupitelstva začala minulý čtvrtek v 9:00. Politici kvůli zmírnění rizik nákazy seděli v jednácím sále za plexisklem. Schvalování programu prodloužovaly dlouhé diskuze. Po šestnácti hodinách jednání – tedy krátce před půlnoci – se stihly probrat dva body. A mnohým politikům docházela postupem času trpělivost.

Na „nicpolitiku“ ze strany opozice si postěžoval lídr koaličního subjektu Praha sobě a poslanec Jan Čižinský s tím, že diskuze sice patří k demokracii, ale že se v Praze vede už desítky let a pro město a Pražany se neudělá téměř nic, což má Čižinského hnutí změnit. Na druhou stranu je třeba připomenout, že právě starosta Prahy 7 byl v Trojkoalici za KDU-ČSL součástí minulé magistrátní vlády spolu s ANO a ČSSD.

Nové vedení metropole po volbách v roce 2018 slibovalo, že éru primátorky Andriany Krnáčové (ANO) – kdy dokonce došlo na nočním zastupitelstvu k odvolání radních – nechce opakovat. Jenže poslední dobou se stává obvyklou praxí, že se jednání zastupitelů protáhne přes půlnoc. V sále tou dobou už není zastoupena ani veřejnost a většinou ani novináři.

O incidentu mezi Hřibem a Udženijou tak neexistuje přímé svědectví. Musíme si tak vystačit s tím, jak celou událost prezentují sami aktéři. Podle šéfky klubu ODS bylo projednávání druhého bodu programu přerušeno pro diskusi nad jednacím řádem, nad nímž se neshodla s primátorem ani radní Hana Kordová Marvanová (Spojené síly pro Prahu/STAN).

„Pan primátor přednesl, aby se probralo dalších asi třicet bodů podle neznámého výběru. Namítala jsem, že tím porušuje ducha jednacího řádu, když je schválený program a on si z toho vybere, co chce. On mi řekl, že na duchy moc nevěří,” popsala Novinkám situaci radní, která podle Udženije „klidně a věcně argumentovala”, načež Hřib prý reagoval „velmi arogantně a nadřazeně”.

Hřib: „Tady nejste na Balkáně, tady se nekouří!”

„Už chápu, proč si Hana několikrát stěžovala, že ji Zdeněk Hřib šikanuje,” dodala občanská demokratka. Rozhovor mezi zastupiteli ve vyhrocené atmosféře pokračoval dál a primátor (podle svých slov opakovaně) napomenul političku za kouření v místnosti. Udženija si podle facebookového vyjádření skutečně potáhla z elektronické cigarety a vyfoukla páru.

„Tady nejste na Balkáně, tady se nekouří,” řekl dle přihlížejících zastupitelů Hřib. Narážel na česko-srbský původ místostarostky Prahy 2. Otcem rodačky z Bělehradu je srbský podnikatel Ranko Pecić, rodinný přítel exprezidenta a zakladatele ODS Václava Klause. Manželem dlouholeté pražské političky je pak Edvard Udženija, podnikatel z Chorvatska.

„Pan primátor pronesl naprosto neadekvátní a XENOFÓBNÍ poznámku! Pravda, to byl ten moment, kdy jsem ustoupila o krok dozadu, aby jednu nechytil, ale nadechla jsem se a spustila… Řekla jsem mu, že je „vidlák ze Slavičína“ (všem Slavičínským se omlouvám), že on o Praze nic neví, na rozdíl ode mne, která tady žije skoro celý svůj život, že on je tu dva dny i s cestou a na závěr jsem, pravda, uvedla, že 'je hovado',” napsala v úterý na sociální sítě Udženija s tím, že se jí jeden z koaličních zastupitelů pak přišel omluvit.

„Potvrzuji, že se paní Udženija chovala na zastupitelstvu nevhodně, vmísila se do hovoru, který se jí netýkal. Nevšiml jsem si ani, že by se doktorky Marvanové nějak zastávala, jak tvrdí,” napsal Pražskému deníku primátor Hřib.

Koaliční neshody? Ne, snaha odblokovat opoziční obstrukce

Podle zaslaného vyjádření Hřib krátce před zmíněnou výměnou ostrých slov s Marvanovou řešil, „proč v užším koaličním výběru bodů k projednání na zastupitelstvu není jeden její konkrétní bod s tím, že Piráti vlastně nijak zužovat program nechtějí, protože by se měly projednat všechny body z původního programu na jednání, které opozice blokovala”.

Hřib dále Pražskému deníku řekl: „Nešlo o žádnou šikanu doktorky Marvanové, ale o to, že na tom užším výběru bodů se shodla koalice, jako na vstřícném kroku pro opozici, se snahou odblokovat jejich obstrukce.” Dodal, že koaliční zastupitelé rozhodně nehodlají omezovat demokracii.

„Ale ten, kdo nekonstruktivně zdržuje jednání oproti minulým volebním obdobím, je především opozice nadbytečnými přestávkami, nebo poznámkami dalece vzdálenými od tématu projednávaných tisků. Příkladem je jejich požadavek na přerušení jednání, když se stihnou interpelace občanů vyřídit dříve, z důvodu, že jejich zastupitelé nejsou přítomni v sále. Přitom účast na zastupitelstvu je pro zastupitele povinná ze zákona a musí se v případě nepřítomnosti omluvit,” uvedl pražský primátor s tím, že klíčové materiály byly do pátečních čtyř hodin ráno přece jen schváleny.

Starosta Slavičína zve političku z ODS na návštěvu

Na spor Hřib vs. Udženija pohotově zareagoval slavičínský starosta Tomáš Chemla z hnutí Probudíme Slavičín zvolený s podporou STAN. V otevřeném dopise zve političku z ODS na návštěvu. „Věřím, že paní Udženija svou návštěvou pochopí, že i na dalekém východě České republiky žijí chytří a vzdělaní lidé v krásných městech, jakým je Slavičín,“ uvedl Chmela, jenž v příloze vyjmenoval slavné „vidláky” spjaté s tímto městem ve Zlínském kraji. Kromě pražského primátora zmiňuje europoslance Stanislava Polčáka (STAN), spisovatele Otu Filipa či básníka Jiřího Wolkera.

Slavičínský starosta v závěru dopisu navrhl, že pražské zastupitelce předá placku s nápisem „vidlák ze Slavičína“, aby ji Udženija mohla připnout Hřibovi na klopu saka. Podle Chmely by to mohlo být „gesto, vedoucí k uvolnění napjatých vztahů, které naší politické kultuře neprospívají“. Díky aktuálnímu konfliktu se opět ukázalo, jak křehká je magistrátní koalice. Pražané nechť se sami rozhodnou, kdo ze zastupitelů dělá „nicpolitiku“.