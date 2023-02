„Politika, nemá-li nás zavést do pekla, nesmí být vedena bez skrupulí, stylem ‚účel světí prostředky‘. A to ani v předvolební kampani. Andrej Babiš nemůže být náš prezident,“ píše v reakci na Babišovu vyhrocenou kampaň v jednom ze svých tweetů na dané téma. Podporu Petru Pavlovi vyjádřuje i náměstkyně Zuzana Bajgarová.

Hejtman Vondrák opustil poslanecký klub ANO, podle Schillerové neunesl kritiku

Spouští se lavina vzájemného osočování, kritiky, zejména Macura s Vondrákem si vysluhují nálepku „rebelů z Ostravy“, Alena Schillerová o nich hovoří jako o zrádcích, kteří to měli řešit interně, ne přes média a sociální sítě, oni zase o hnutí a muži (Babišovi), kteří ztratili směr. Příkopy jsou vykopány a s blížícím se vyvrcholením o Hrad jsou čím dál hlubší. Hejtman nevylučuje vznik frakce uvnitř hnutí.

2. Tajemné, ale rázné předsednictvo ANO

Vztah čelních politických představitelů z Ostravy k hnutí ANO, umocněný novými a novými vyjádřeními v médiích i na sociálních sítích, se pomalu ale jistě stává hlavním a místy téměř jediným tématem k diskuzi nejen v Ostravě. Klíčové pro akutuální stav je předsednictvo hnutí v sídle ANO ve středu 8. února.

Proslýchá se, že místopředseda hnutí Ivo Vondrák, toho času možná o něco hlasitější z obou kritiků, bude odejít, nakonec však ještě před zasedáním prohlašuje, že sám rezignuje na funkci místopředsedy hnutí. Obě strany to vyhodnocují jako jediný možný krok, hovoří však o důstojnosti.

Hnutí ANO a kulatý čtverec

„Troufám si tvrdit, že to bylo konstruktivní jednání,“ říká v poločase jednání po Vondrákově odchodu místopředseda Karel Havlíček.

„Ocenili jsme, že pan hejtman Vondrák sám vznesl návrh k rezignaci, ostatní ho vzali na vědomí a pak už jsme diskutovali spíše záležitosti kampaně a dalších věcí, ve kterých budeme pokračovat,“ popisuje další program. S odstupem několika dní pak vychází najevo, že když se však dveře za Vondrákem zavřely, 13členné předsednictvo hnutí si jednohlasně odsouhlasilo návrh na vyloučení všech tří ostravských rebelů (Macura, Vondrák, Bajgarová), podle Havlíčka údajně v reakci na nátlak některých krajských buněk ANO – paradoxně nikoli té moravskoslezské.

3. Příkaz shora a znechucení rebelů

Pro další vývoj má předsednictvo hnutí klíčový význam. Nejenže se tam členové jasně vymezují vůči rebelům, rebelové se rovněž vymezují vůči hnutí. „Výsledky jednání předsednictva mě sice nepřekvapily, přesto jsem z nich smutný.

Nulová reflexe volební prohry, odmítnutí vnitrostranické debaty o dalším směřování hnutí, zahájení ‚lovu‘ voličů ve vodách SPD, útoky vůči médiím a podobně jsou věci, se kterými se nemohu smířit,“ komentuje závěry schůze pro Deníku Macura, který už dříve na Twitteru napsal, že patrně byla překročena jeho červená čára pro odchod z hnutí. Čas na definitivní rozhodnutí si bere do 12. února.

To už pošta do regionu přiváží z Prahy „doporučení“ vyloučit rebely z hnutí, přestože mediálně to ještě Karel Havlíček komentuje tak, že hnutí na nikoho netlačí. „Centrální hnutí ANO nikdy nezasahovalo do vzniku ani dalšího vývoje koalic v regionech a městech. Nikdy befel nepřišel a také nyní bude záležet čistě na zvolených lidech,“ říká Deníku také poslanec ANO Aleš Juchelka. Současně a nezávisle na situaci se novým předsedou ostravské buňky ANO stává v řádném hlasovacím termínu Richard Vereš, nahrazuje právě Tomáše Macuru.

4. Tomáš Macura končí v ANO

V pondělí 13. února má být hlavní zprávou v Ostravě otevření nového miliardového kampusu Ostravské univerzity. Tomáš Macura však informaci „přebíjí“.

„Rozhodl jsem se k dnešnímu dni ukončit své členství v ANO. Nemohu se smířit se směřováním hnutí, které je zcela odlišné od situace v době mého vstupu, a současně jsem již ztratil víru v možnost na tom ještě něco změnit,“ píše opět na svém twitterovém účtu. S respektem k voličům i hnutí, za něž byl zvolen, zároveň nabízí svou funkci primátora k dispozici a předesílá, že nechá zastupitelský klub ANO v Ostravě rozhodnout, koho v čele města chtějí dál.

5. Nátlak, manažer s poselstvím a čtvrtá rebelka

Zastupitelský klub i celá ostravská buňka ANO už tou dobou vědí o dopisech žádajících „zvážení“ vyloučení rebelů. Do Ostravy míří na první jednání o (ne)podpoře primátora hlavní manažer hnutí ANO Jan Richter, údajně s cílem přesvědčit zastupitele o nutností zbavení se Macury.

Ostrava bude mít nového primátora. Macura končí, hledá se nástupce

„Nesmysl. Jedu na místo, abych zjistil, jaká je v tamní organizaci situace, což je práce hlavního manažera hnutí,“ dementuje Deníku fámy Richter. Zastupitelský klub si ještě odhlasovává nadpoloviční většinou podporu Tomáši Macurovi. Z 18 přítomných členů z celkového počtu 21 členů jej podporuje 11 zastupitelů, 3 nehlasují, 7 je proti. „Situace je taková, že na naše členy je vyvíjen hrozný nátlak," nebojí se situaci pravdivě okomentovat předsedkyně klubu zastupitelů ANO Kateřina Šebestová, Macurova náměstkyně pro životní prostředí.

Rovněž vyjadřuje podporu svým rebelujícím kolegům z vedení města, čímž se v očích hnutí sama stává čtvrtou rebelkou. Podle zákulisních informací ANO přitvrzuje a hrozí zrušením celé krajské i ostravské oblastní organizace, jestliže nebude s rebely patřičně naloženo. O dopisech žádajících vyloučení rebelů se ví veřejně, Deník je má k dispozici.

6. Konec primátora a dvou náměstkyň

Primátor Macura kopíruje postoj hejtmana v předsednictvu. Zatímco Vondrák nečekal na nevyhnutelné a sám se vzdal funkce v předsednictvu hnutí (jehož členem však ještě stále zůstává), Macura nečeká na rozhodnutí zastupitelů a před jednáním oznamuje, že končí jako primátor Ostravy. Neodpouští si také poznámku, že vědět o dopisech dřív, nechal by se raději teatrálně vyloučit. P

Před jednáním z řad hnutí vystupuje také investiční náměstkyně Zuzana Bajgarová. Na následném zasedání pak rezignuje na svou funkci ona i náměstkyně Kateřina Šebestová. Ostrava je rázem bez tří hlavních lídrů. Hlavní pozornost strhává Macura.

„Toto byla jeho preferovaná varianta, po jednohlasném odsouhlasení zastupiteli navrhl postupné předání funkce v horizontu několika měsíců, maximálně půl roku,“ komentuje situaci ostravský šéf ANO Richard Vereš, který je jednání přítomen.

7. Co to znamená pro Ostravu?

Dostáváme se do přítomnosti. Na veřejnosti se obratem objevují spekulace a diskuse, co může konec tří lídrů radnice znamenat pro Ostravu jako takovou, zda nehrozí předčasné volby a převrat. Tuto otázku si ANO, alespoň prozatím, hlídá. „Součástí výstupu klubu bylo, že v zastupitelském klubu ANO i po svém uvolnění funkcí tato trojice zůstane jako zastupitelé za ANO a budou s klubem hlasovat,“ potvrzuje stávající rozložení mandátů Richard Vereš. Jednohlasná podpora je vyjádřena také stávající koalici se Spolu a Piráty, kteří Deníku před několika dny potvrdili stejný postoj. Situace je však vrtkavá a mění se s každým dnem. Hnutí ANO žádné klíčové pozice neztratí.

8. Hejtman na odstřel?

Ivo Vondrák. Muž, který celou situaci začal prohlášením, že nebude volit Andreje Babiše v prezidentských volbách, a zároveň muž, který se v posledním týdnu dostává lehce do ústraní v důsledku zvratu ve vedení města. Rezignoval na čelní funkci v hnutí, členem však zůstává. Alespoň dosud. Podle zadání z Prahy je však nutno vyřešit situaci všech rebelů do 14 dnů od odeslání dopisů, tedy do konce tohoto týdne.

Většina zastupitelů ANO chce Macuru za primátora Ostravy, říká šéfka klubu

V pátek nyní zasedne krajské předsednictvo ANO, kterému bude postoupen rezultát o Macurovi, Bajgarové a Šebestové a jež zároveň rozhodne o budoucnosti hejtmana. Velmi pravděpodobný je totožný scénář, tedy uvolnění pozice hejtmana Moravskoslezského kraje. Ať se krajské ANO rozhodne jakkoli, bude to jen doporučení stranickému předsednictvu v Praze. Vzhledem k tomu, že odtamtud do regionu výzva přišla, je kladné vyřízení jen formalita. V úterý odpoledne Alena Schillerová uvádí, že Vondrák opustil poslanecký klub ANO.

Kdo bude novým primátorem Ostravy?

Jisté je, že Ostrava bude mít nového prvního muže – nebo ženu. Bude jím/jí někdo z osmnácti stávajících zastupitelů města za ANO. Navzdory spekulacím, které lidé zmiňují, mezi nimi rozhodně nebude předseda ostravské buňky ANO Richard Vereš, který nedávno z důvodu kumulace funkcí rezignoval na post zastupitele Ostravy. Je otázka, jak by se zachoval, vědět, co se stane – a s vidinou možného křesla primátora, ale to není předmětem diskuze. Toto je pět favoritů s největšími šancemi navléci si přes hlavu primátorský řetěz.

Martin Bednář (narozen 1974)

Starosta Ostravy-Jihu je nejočekávanějším kandidátem na post nového primátora Ostravy, komplikací může být, že ANO nechce změnami ve vedení města ovlivnit dění v obvodech. Starostou Jihu je od roku 2014, zastupitelem města od roku 2018. V minulém volebním období vykonával na městě funkci radního.

Lucie Baranková-Vilamová (1984)

Druhou kandidátkou s reálnou šancí vést město je starostka Poruby Lucie Baránková-Vilamová. V zastupitelstvu obvodu je od roku 2014, v zastupitelstva města usedla o čtyři roky později. Starostkou Poruby je od roku 2019. Sluší se zmínit, že by šlo historicky o vůbec první ženu v čele Ostravy.

Hana Tichánková (1968)

Tichá voda břehy mele? V případě Hany Tichánkové by odpadla „starost“, komu předat vedení obvodní radnice. Na Jihu sice byla poslední dvě volební období místostarostkou, od podzimních voleb už ale není ani v zastupitelstvu obvodu. Zastupitelkou Ostravy je od roku 2018.

Petr Veselka (1963)

Starosta Moravské Ostravy a Přívozu je v zastupitelstvu města i centrálního obvodu od roku 2014, až v roce 2021 ale výrazněji upoutal pozornost, když po odchodu starostky Zuzany Ožanové přebral funkci jako hnutím navržený kandidát (jenž funkci na podzim obhájil před voliči). Bude se historie opakovat?

Karel Malík (1981)

Nepočítáme-li neuvolněné radní Ondřeje Němečka s Miroslavem Otiskem, je Karel Malík jediným náměstkem za ANO, který zůstává v nejužším vedení města. Někdejší manažer Provozu Hlubina v Dolních Vítkovicích byl poslední čtyři roky radním, od podzimu má coby náměstek na starosti veřejné zakázky a majetek.