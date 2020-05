„Na Letiště Václava Havla jezdí denně za prací spousta našich občanů. A proto mě znepokojují zprávy o tom, že se právě na letišti má propouštět. Aktuálně hovoří jeho management Letiště Praha až o 450 pracovnících, což je celá šestina všech zaměstnanců! Škrty na letišti se samozřejmě dotknou i dalších firem jako jsou ČSA, Menzies a další návazné služby. Celkem oblast letiště zaměstnává dvacet tisíc lidí a z toho minimálně polovina je podle mého odhadu z Kladna a okolí,“ upozorňuje primátor.

Na letišti si navíc brigádně vydělávali také studenti, kteří si tím pokrývali část svých nákladů na studium. „Proto nechci, aby se opakovala historie Poldovky a lidé z Kladna přišli hromadně o práci u dalšího velkého zaměstnavatele,“ dodal.

To je také jeden z hlavních důvodů, proč se chce Kladno na úrovni státu intenzivně zapojit do debaty o podpoře cestovního ruchu, kterou připravuje ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová ve spolupráci s ministerstvem průmyslu a obchodu.

„Cestovní ruch patří mezi odvětví, která jsou nejvíce zasažena koronavirovou pandemií. Na ministerstvu chystáme akční plán, kde budou krátkodobá i střednědobá opatření pro nastartování celého odvětví. Věřím, že spolu s Ministerstvem průmyslu a obchodu a Letištěm Václava Havla najdeme nějakou cestu, jak v této svízelné situaci všem postiženým stranám pomoci. Důležitá bude určitě také role naší marketingové agentury CzechTourism. Je logické, že realizace řady opatření bude záviset na vývoji pandemie a restrikcích v dalších zemích,” říká ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová.

Pro vedení Kladna je důležité hledat i další cesty, jak následky covid krize zmírnit a předejít stavu, kdy další stovky lidí budou bez práce a zkrachují desítky podniků. "Navíc všichni dobře víme, jak složité je už z historického pohledu v Kladně a jeho okolí vytvářet příležitosti pro nové investory a zaměstnanost. Jsme totiž bohužel pořád jeden z mála regionů, který je vázán na jednoho velkého zaměstnavatele,“ uzavírá primátor.

Nejen lidé z Kladna ale i sousedního Slaného jsou na letišti, coby zaměstnavateli, roky závislí. Někde pracuje i více členů rodiny. „Na letišti pracujeme s manželem oba dlouhé roky. Vůbec si neumím představit, kdybychom o práci přišli oba najednou. Byl by to opravdu těžký zásah do rodinného rozpočtu. Pochopitelně, že člověk obavy má,“ potvrzuje například Květa Koutná ze Slaného.

A není sama, dělá zde i řada jejích přátel, ve Slaném je dokonce i jedna čtvrť v někdejších Kyjevských kasárnách, kde letiště před časem zakoupilo pozemky a domy si zde postavili kromě dalších piloti či letušky. Odsud jsou v práci za dvacet minut.