Primátor Ostravy Tomáš Macura po prezidentských volbách v reakci na dění uvnitř hnutí ANO oznámil svůj záměr skončit do půl roku ve vedení města. Nyní si to podle exkluzivních informací Deníku rozmyslel a o změně postoje informoval své okolí. Víme, co jej k tomu vede.

Primátor Ostravy Tomáš Macura. | Foto: Deník/Pavel Sonnek

Deník v uplynulém týdnu spustil nový seriál, v němž se jednotliví zastupitelé z hnutí ANO vyjadřovali k otázce avizovaného konce Tomáše Macury v pozici primátora, nabízeli svůj pohled na to, kdo by podle nich mohl být jeho nástupcem a jaké by měly být jeho priority. Čtvrté pokračování už Deník nevydá, všechno je totiž jinak.

Tomáš Macura své původní stanovisko přehodnotil a rozhodl se pokračovat ve funkci prvního muže města i nadále. V pátek mimořádně zasedal ostravský klub zastupitelů (údajně i v možné reakci na seriál Deníku, který oslovil všechny zastupitele ANO, čímž mezi některými vzbudil nejistotu), kde o tom Tomáš Macura své kolegy informoval.

Nemusí hejtman, nemusím já

„Měly se tam probírat návrhy na obsazení míst ve vedení města, ale bylo nám oznámeno, že pan primátor si svou ‚rezignaci‘ rozmyslel. A to s odkazem na dění v Moravskoslezském kraji.

Proč chtěl primátor skončit?

Situace ostravských politiků se začala komplikovat po vyjádření podpory Petru Pavlovi v prezidentských volbách, kde pozdější vítěz voleb kandidoval proti jejich „šéfovi“ z ANO Andreji Babišovi. Hnutí v reakci na kritiku rebelů z Ostravy poslalo krajskému předsednictvu dopisy, v nichž žádalo jejich vyloučení. Po vyostřeném sporu však Tomáš Macura, Zuzana Bajgarová a nakonec i Ivo Vondrák z ANO sami vystoupili. Spolu s tím primátor a jeho náměstkyně Kateřina Šebestová a Zuzana Bajgarová avizovaly, že ve svých funkcích skončí. Hejtman o tom nikdy neuvažoval.

Pokud prý nevadí, že pan Vondrák zůstal hejtmanem, tak ani on nevidí důvod, proč by měl rezignovat z pozice primátora,“ zjistil Deník od jednoho ze zastupitelů hnutí ANO, který si nepřál být jmenován.

„Nevím, od koho se vám tato informace donesla, ale já nebudu komentovat interní a dosud neukončenou debatu uvnitř našeho klubu,“ reagoval na dotaz Deníku primátor Tomáš Macura.

Že na tato slova však skutečně došlo, Deníku potvrdili pod podmínkou anonymity i další ostravští zastupitelé ANO. „Přesně tak to pan primátor zmínil – odkazoval se na kraj a hejtmana,“ popsali Deníku. „Ano, vyjádřil své přání pokračovat ve funkci primátora dál.“ Klub zastupitelů ANO se však ještě nerozhodl, zda nové primátorovo rozhodnutí přijme, nebo bude chtít nadále hledat náhradu.

S ohledem na dřívější interní hlasování klubu, který Macurovi vyjádřil podporu, než pak on sám přišel s myšlenkou, že skončí, existuje velká pravděpodobnost, že klub Macuru ve funkci podrží. Tedy pokud stejně jako v případě dopisů žádajících primátorovo a hejtmanovo vyloučení z hnutí nepřijde „befel“ z Prahy. Tam se myšlenka setrvání dvou „rebelů z Ostravy" ve funkcích od samého počátku příliš nelíbí.

Hejtman Ivo Vondrák však nemá obavy, že by tato paralela mohla znovu přilákat pozornost předsednictva hnutí ANO a spustit druhou vlnu odvety.

„Tak to nevnímám. Ostatně sám jsem považoval za lepší, aby Tomáš Macura ve funkci pokračoval, a zdálo se mi jeho rozhodnutí předčasné," komentoval novou informaci Ivo Vondrák. „O změně jeho postoje nevím a ani nevím, jestli v reakci na to bude předsednictvo hnutí jakkoli konat. Mám hodně věcí na práci a nyní to pro mě není klíčové, co si myslí lidé z ANO v Praze, ale co si myslí naši krajští zastupitelé," popsal hejtman.

Budou pokračovat i náměstkyně?

„Pro upřesnění, já jsem nikdy rezignaci na pozici primátora nepodal (byť vím, že vy jste to tak napsali), pouze jsem nastínil svůj záměr reflektující aktuální situaci a okolnosti,“ dodal k tématu Tomáš Macura.

V úterý v předvečer městského zastupitelstva zasedá klub v tradičním termínu znovu a patrně se toto téma bude probírat dál. I proto, že nyní vzbudí velkou vlnu emocí.

„Zatím klub na primátorova slova nereagoval. Uvidíme, jestli jeho rozhodnutí většina akceptuje, či nikoli,“ popsali někteří zastupitelé. Ne všem je to ale po chuti. „Nelíbí se mi vynášení informací a nebudu to komentovat,“ reagoval jeden ze zastupitelů s potenciálem funkci převzít.

Spolu s primátorem by měly pokračovat i jeho náměstkyně Zuzana Bajgarová (investice) a Kateřina Šebestová (životní prostředí, IT), které záměr skončit ve funkcích avizovaly rovněž. „Nebudu tuto záležitost blíže komentovat, jediné, co vám mohu říct, je, že já i paní náměstkyně Šebestová postupujeme s panem primátorem jednotně,“ řekla Zuzana Bajgarová.

Hledání primátora pokračuje

Jelikož je informace o přehodnocení situace Tomášem Macurou stále interní, a jak on sám potvrdil, nedořešenou situací, nadále pokračuje hledání nejvhodnějšího kandidáta na primátora. „Za ostravskou organizaci ANO mohu potvrdit, že aktuálně probíhají místní organizace hnutí a bude svolán oblastní sněm, který by měl nominovat kandidáta hnutí na primátora,“ potvrdil Deníku šéf ostravské buňky ANO Richard Vereš.

„Interní diskuse zastupitelského klubu opravdu nechci komentovat. Toho pátečního jsem se ostatně ani neúčastnil. Nevím však o tom, že by klub jakkoli změnil své stanovisko v dané věci,“ dodal Vereš, v jehož případě budou zastupitelé ve středu hlasovat o odvolání ze statutového výboru, komise pro sport a z dozorčí rady společnosti Vítkovice Aréna poté, co kvůli kumulaci funkcí v závěru roku rezignoval na post zastupitele města. Vereš zůstane pouze členem právní komise města. „Jako nestandardní mi přišlo snad jen to, že jsem se o odvolání dozvěděl z materiálu pro jednání rady města. Pokud jde o samotné odvolání z uvedených funkcí, sám jsem je dal v lednu k dispozici s tím, že na setrvání v žádné z nich nelpím,“ vysvětlil Vereš.

Ostravu a hnutí ANO čeká další zlomový týden.

Deník se v pondělí dopoledne snažil kontaktovat i další politiky z hnutí ANO. S ostravským poslancem Alešem Juchelkou ani předsedkyní klubu ostravských zastupitelů ANO Kateřinou Šebestovou se zatím spojit nepodařilo. Téma budeme nadále sledovat a aktualizovat.