Šéf TOP 09 Jiří Pospíšil pohrozil před týdnem na Twitteru rozpadem koalice kvůli neustávajícímu „koketování“ Pirátů s myšlenkou zdanění neobydlených bytů. Připouštíte, že to ve vaší koalici „skřípe“?

Je to pěkné téma hodné okurkové sezony. Praha v tuto chvíli nemá legislativní možnost jakkoliv řešit prázdné byty ruských spekulantů. O této věci tak do konce období nebudeme hlasovat, protože nemůžeme. I Praha se ale musí chovat hospodárně a řešit krizi dostupnosti bydlení. Problém s růstem cen bydlení mají i země, které mají dořešenou podporu družstevního bydlení nebo rychlejší povolovací procesy než my. Když staví město chodníky nebo na ně svítí, tak to dělá pochopitelně za peníze, které dostává takzvaně na hlavu.

Problém ale je, když v bytech, ke kterým jsou přidělované ty peníze, nežijí lidé. V kanadském Vancouveru to vyřešili vyšším zdaněním spekulantů s byty a ceny nájmů tam celkem radikálně klesly. To, že je pan Pospíšil z TOP 09 proti takovému řešení, je informace jistě zajímavá, ale pro pražskou koalici naprosto nepodstatná. Praha momentálně žádnou pravomoc v tom ohledu nemá a téma proto není na stole.

Proč podle vás Jiří Pospíšil zpochybňuje koaliční projekt?

Musím říct, že je to pro mě velmi překvapivé. To téma kolem prázdných bytů je totiž umělé. Náš radní Adam Zábranský se vyjadřoval k otázkám, které se týkaly sněmovní politiky. Mluvil o tom, že Piráti mají v programu posílení pravomocí samospráv ve věcech, které jsou jim blízké. Ale pro aktuální pražskou politiku to objektivně není relevantní. Přesto na to Jiří Pospíšil reagoval tak rezolutně. Proč, to se musíte zeptat jeho. Můžeme uvažovat o tom, jestli to nesouvisí s blížícími se primárkami v TOP 09. Každopádně ale úvahy o tom, že téma jako takové může štěpit pražskou koalici, nemají reálný podklad.

Jaké jsou momentálně vaše osobní vztahy s Jiřím Pospíšilem?

Nejsou nijak vyhrocené (rozhovor proběhl v pátek, tedy ještě před jednáním Spojených sil o Hřibově politickém stylu pozn. red.). Možná částečně i proto, že se moc nevídáme. Což je mi trochu líto. Myslím si, že by se pan Pospíšil mohl z titulu předsedy klubu zastupitelů Spojených sil věnovat Praze víc. Abych mohl mít od Spojených sil nějakou agregovanou odpověď na záležitosti, které tady řešíme. Chodí jen na některá pondělní koaliční jednání. Z mého pohledu by té energie jako předseda klubu mohl věnovat víc.

Třenice v koalici se většinou objevují mezi Piráty a Spojenými silami. Znamená to, že Praha sobě jako třetí strana koalice se k tomu všemu staví neutrálně?

V mediálně nejviditelnějších záležitostech podpořila Praha sobě stanoviska Spojených sil. Přiklonila se k nim i aktuálně proti námi prosazovanému odvolání Pavla Janečka z čela Pražské plynárenské. Já jsem ale přesvědčen o tom, že tato mediálně zajímavá témata vlastně nejsou pro koalici vůbec zásadní. Piráti se smíří s tím, že se anonymizovaná data z elektroměrů nepoužijí pro analýzu prázdných bytů.

Přesto bude dělat Český statistický úřad za dva roky sčítání lidí a domácností. A místopředseda ČSÚ mi potvrdil, že budou řešit i otázku obvyklého bydliště. Z toho se pak jednoduše dopočítáme, kolik je v Praze prázdných bytů. K těm datům se tedy dostaneme s dvouletým zpožděním. A šmírovat jsme nikdy občany nechtěli. IPR si dnes například objednává od mobilních operátorů data o pohybu lidí ve městě. Jsou to samozřejmě také data anonymizovaná a chceme je proto, abychom po nějaké analýze lépe věděli, jak město funguje. Bude to stát nějakých 40 milionů korun. Využití takových dat pro statistiku je běžné a nejde o žádné šmírování.

Funguje městská rada jako celek?

Mám velkou výhodu, že v ní sedí skuteční odborníci, kteří opravdu rozumí tomu, co dělají. Což třeba Adriana Krnáčová neměla. A také programová shoda je podstatně výraznější než u předchozí koalice. Máme sice drobné názorové rozpory. Třeba o tom, jestli dávat odsouzeným politikům nebo sám sobě tantiémy ze zisku městských firem. Piráty samozřejmě mrzí, že nesouhlas s touto praxí naši partneři úplně nesdílejí. Jinak ale koalice plní program i první půlroční plán. Jsem stále přesvědčen o tom, že je tato koalice to nejlepší, co mohlo po volbách pro Pražany vzniknout.

Čím se zatím může váš tým pochlubit?

V naplňování prvního půlročního plánu jsme byli úspěšní. Zahájili jsme geologický průzkum k metru D a dohodli se s vlastníky pozemků v Krči. Teď už nic tedy nebrání stavbě prvního úseku metra do Nových Dvorů. Do konce roku se bude podávat žádost o stavební povolení. Metro D je největší dopravní investicí v tomto období a je smutné, že ji opoziční strany navzdory svým předvolebním slibům nepodpořili, protože nehlasovali v zastupitelstvu pro geologický průzkum. Brzy se také rozběhnou výkupy takzvaných zelených pásů pro klíčovou komunikaci 511 na jihovýchodě Prahy. Osloveni už byli v té souvislosti obyvatelé Běchovic. Předpokládám, že do konce roku tady budeme mít nepravomocné územní rozhodnutí. V pokročilé fázi je i příprava rekonstrukce mostu Legií. Do čtyř let určitě splníme celý koaliční program.