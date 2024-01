/RODOVÁ LINIE/ Zádušní mše k uctění památky lichtenštejnského prince Constantina, který zemřel 5. prosince loňského roku náhle ve věku jednapadesáti let, se uskuteční v pátek v hlavním městě knížectví Vaduzu. V katedrále svatého Florina ji od jedenácti hodin dopoledne povede apoštolský administrátor tamní arcidiecéze Benno Elbs.

Princ Constantin zemřel náhle 5. prosince 2023. | Foto: Deník/Martin Moštěk

Princ Constantin byl nejmladším ze čtyř dětí vládnoucího knížete Hanse Adama II. a kněžny Marie, která se jako hraběnka Kinská z Vchynic a Tetova narodila v roce 1940 v Praze. Poté, co v létě roku 2021 zemřela, se kníže Hans Adam II. stáhl do ústraní a většinu státnických povinností předal svému nejstaršímu synovi, dědičnému princi Aloisovi.

Dědičný princ Alois s manželkou, vévodkyní Sophií Bavorskou, vychovává čtyři děti. Nejstarší z nich je princ Joseph Wenzel. Jeho mladšími sourozenci jsou princezna Marie Caroline, princ Georg a princ Nikolaus.

Vzpomínky na prince Constantina mají například lidé v Hruškách, které navštívil po ničivém tornádu, aby předal peněžní dar obci na obnovu zdevastované zahrady mateřské školy.

Poslední panující knížata z rodu Lichtenštejnů.Zdroj: Deník/Markéta Evjáková

Rod Lichtenštejnů je v České republice spojován především s Lednicko-valtickým areálem, ale i se zámkem v Bučovicích na Vyškovsku či s Velkými Losinami na Šumpersku. Tato původní rodová sídla po druhé světové válce připadla do vlastnictví státu. Šlechtický rod několik posledních let usiluje o jejich navrácení. Soudní pře se týkají také zhruba šedesáti tisíc hektarů polí a lesů.

Zásadní zlom v se souvislosti se soudními tahanicemi odehrál koncem října loňského roku. Nadace knížete z Lichtenštejna, která v Česku zastupuje rodinu vládnoucího knížete Hanse Adama II, nabídla českému státu smír.

Pokud by došlo k mimosoudní dohodě, stáhla by všechny podané žaloby a Lichtenštejnské knížectví by ukončilo spor ve Štrasburku. Šlechtický rod by nepožadoval odškodnění ani navrácení majetků. A to za jediné podmínky, vzniku společného česko-lichtenštejnského fondu či nadace pečující o všechny žalované statky. Návrh krátce nato podpořila také lichtenštejnská vláda.

Jak je to se spory o majetek?

Knížecí rod Lichtenštejnů usiluje o navrácení zhruba 60 tisíc hektarů polí a lesů a o 5 zámků . A to včetně Lednice a Valtic na Břeclavsku , Bučovic na Vyškovsku či Velkých Losin na Šumpersku.

. A to včetně , Bučovic na Vyškovsku či Velkých Losin na Šumpersku. Jen na Břeclavsku chce Nadace knížete z Lichtenštejna kromě zámků ve Valticích a Lednici také o 10 tisíc hektarů polí a lesů. Jsou mezi nimi i ty, přes něž má v budoucnu vést obchvat Břeclavi . Neusiluje naopak například o břeclavský zámek, pozemky Mendelovy univerzity, majetek církví či pozemky, nad nimiž vedou železnice a dálnice.

. Neusiluje naopak například o břeclavský zámek, pozemky Mendelovy univerzity, majetek církví či pozemky, nad nimiž vedou železnice a dálnice. Před české okresní soudy putovalo v roce 2018 celkem 26 žalob.