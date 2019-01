/ROZHOVOR/ Ondřej Gros (ODS) získal křeslo starosty Prahy 8 koncem minulého roku po spletitém povolebním vyjednávání. „Na spadnutí“ bylo několik koaličních variant, nakonec se ale stala realitou menšinová vláda vítězné ODS, aliance TOP 09 + STAN a Patriotů s podporou hnutí ANO. Nový starosta řekl Pražskému deníku, že radnice bude pod jeho vedením spíše šetřit, aby stabilizovala svou kasu. „Měli bychom srazit běžné výdaje ze skoro 900 milionů korun na zhruba 650 milionů,“ uvedl Gros.

Hrozí Praze 8 zadlužení kvůli výdajům z minulých let, které jste kritizovali?

Nechceme to dopustit. Tím pádem ale musíme šetřit. Není moc prostoru pro investice. Jelikož mám rozpočet v kompetenci, tak předložím jedině návrh, který Prahu 8 nezadluží. Zároveň by měl konečně v Praze 8 zajistit pořádek. Úklidové služby v celé městské části v posledních letech hodně pokulhávaly. Měli bychom být schopni postarat se o zeleň, zimní údržbu a pořádek v ulicích. Větší investice bohužel budou muset počkat.

Přerušili jste chystanou proměnu Ládví. Jak bude vypadat nová varianta revitalizace okolí stanice a kdy nastane?

Příští týden budeme mít schůzku s projektantem. Poté bychom měli vědět, za jak dlouho bude možné projekt předělat. Je to opět hlavně o penězích. Potřebujeme na tom ušetřit. Původní projekt nebyl špatný, ale prostě příliš nákladný. Realisticky odhaduji, že by se to mělo stihnout během příštího roku.

Kdo je Ondřej Gros

Narodil se v Praze v roce 1975. Vystudoval Gymnázium U Libeňského zámku, které je na dohled od jeho dnešní kanceláře. V roce 1997 vstoupil do ODS, zastupitelem osmičky je nepřetržitě od roku 1998. Ondřej Gros je ženatý a má jednu dceru.

Také projekt dostavby nového sídla radnice na Palmovce je v tuto chvíli přerušený. Jak dlouho ještě bude?

Problém je se zhotovitelem, firmou Metrostav, která teď nejeví příliš ochoty stavbu dokončit. Doufám, že se nám podaří vyjednat odblokování této situace. Zatím je ale začátek v nedohlednu. Minulé vedení zavázalo Prahu 8 k tomu, aby tam s městským úřadem bylo i sídlo záchranné služby. Podmínkou dotace, kterou na to dostali, je i ta záchranná služba. Nejsem z toho osobně nadšen, protože záchranná služba de facto ruší komerční prostory, které mohly na celý projekt dlouhodobě vydělávat. Je mi ale jasné, že s tím už nemůžu nic dělat.

Jak se vyvíjí sociální skladba Prahy 8, která patří tradičně spíš mezi „dělnické čtvrti“?

Praha 8 je v tom specifická hlavně svou rozmanitostí. Karlín je dnes bohatá čtvrť, kde žijí spíš obyvatelé s vyššími příjmy. A ceny bytů jsou tam mezi nejvyššími v Praze. Pak jsou tady sídliště, kde možná bydlí nižší střední třída. A samozřejmě vnímáme, že populace stárne. Do budoucna bude nutné se postarat především o naše seniory.

Nevalnou pověst měla, a možná stále ještě má, oblast Palmovky, kde se mimo jiné koncentrují lidé se závislostmi. Co s tím?

Je nutno přiznat, že ten problém přetrvává. Problematická je Palmovka i vzhledem k tomu, že jde o dopravní uzel. Na druhou stranu podle zpráv městské i státní policie klesá kriminalita jak v celé Praze 8, tak v okolí samotné Palmovky. Já jsem tam vyrůstal a viděl jsem, jak místu vůbec neprospělo, když tam vzniklo autobusové nádraží. Tam je teď plánován developerský projekt, který nás může jednoho ostudného místa zbavit. Zároveň magistrát připravuje urbanistický projekt Palmovka 2030, který by měl proměnit celou lokalitu v místo hezčí a příjemnější pro život.

Většina obyvatel Bohnic si údajně nepřeje, aby se k nim protáhla tramvajová trať. Jaké mají podle vás důvody?

Zřejmě si váží toho, že mají v Bohnicích poměrně dost klidu. Tramvaj je přece jen dost hlučná, a navíc nějakou dobu by trvala stavba. Myslím si, že jsou Bohničtí spokojeni s tím, jak to funguje teď. V budoucnu by tam mohl dopravní podnik zavést třeba elektrobusy. Jedna jejich linka nám tady už jezdí z Palmovky na Prosek. Svůj postoj ale dali obyvatelé Bohnic poměrně jasně najevo ve volbách. Velký úspěch tam měli Patrioti a jejich ústředním tématem bylo právě odmítání tramvaje do Bohnic.

Zastupitelem Prahy 8 jste už přes dvacet let a žijete tu od narození. Jak se za ty roky proměnila vaše městská část?

Pocházím z Palmovky, kde jsem chodil i na základní školu a gymnázium. Jako hlavní zlom vidím povodně v roce 2002. Po tom počátečním šoku minimálně Karlínu a části Libně nepochybně pomohly. Začalo se tam investovat a stavět. Karlín dnes a například v roce 1999 je úplně nesrovnatelná čtvrť. Zhoustla také automobilová doprava, což je další věc, kterou musíme neustále řešit. Jinak si myslím, že Praha 8 prokoukla a žije se tu dobře.