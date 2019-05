Změnu provozovatele areálu u Stříbrného rybníka připravila náměstkyně hradeckého primátora Věra Pourová (ANO). Dosavadní provozovatel společnost BK Tour má dostat výpověď. Po dvanácti letech a hlavně v době, kdy areál získává jedno ocenění za druhým. Výpověď mají schvalovat hradečtí radní na svém zítřejším jednání.

Trojnásobek

Už v březnu se přitom smlouva mezi městem a BK Tour, která platí až do roku 2027, měnila. Podle nového dodatku má provozovatel místo dosavadních 300 tisíc ročně platit městu každý rok rovný milion. „Ta smlouva mi nepřijde efektivní, není dobře udělaná,“ vysvětlila Věra Pourová. BK Tour na dodatek, který nově umožňoval městu dát jí výpověď, přistoupila. „Pokud bychom na to nepřistoupili, město by účelově vypovědělo smlouvu se Správou nemovitostí Hradec Králové, od které máme areál v podnájmu a tím by zanikla smlouva i nám,“ vysvětlil obchodní ředitel společnosti Filip Bureš.

Podle něj ale poté už o výpovědi nebyla řeč. „Vůbec. Radnice avizovala, že vyšším nájemným se ta smlouva narovná. Platíme nyní nejvyšší nájemné za kemp v celé České republice,“ řekl Bureš. Proč tedy nyní leží před radními návrh na výpověď?

Politická objednávka?

Náměstkyně Pourová věří, že město dostane víc peněz. „My ani nedokážeme úplně zjistit, jaký je tam potenciál. Myslíme si ale, že by mohl být vyšší,“ uvedla Pourová s tím, že areál má přebrat dceřiná společnost města Městské lesy. Pro víru náměstkyně v lepší zisky nemá ředitel BK Tour pochopení. „Jestli nepřichází s nějakou ekonomickou studií, která dokazuje, že z toho dokáže získat víc peněz, tak je to buď totální amatérismus nebo politická objednávka. Už v březnu nabídly Městské lesy o sto tisíc méně než my,“ řekl Bureš.

Předchůdkyně Pourové na pozici náměstkyně pro oblast správy majetku města Romana Lišková (HDK) plán radnice nechápe. „Nevidím žádný objektivní důvod, kvůli kterému by mělo město smlouvu s provozovatelem vypovědět,“ uvedla Lišková s tím, že nechápe, proč by mělo město rušit něco, co velmi dobře funguje.

Podle všeho to vypadá, že od ledna příštího roku budou provozovatelem areálu Městské lesy.

Jde i o osobní zájmy?

O výpovědi pro BK Tour bude zítra hlasovat i její bývalý ředitel Michal Moravec (ODS). Se společností se nerozešel v dobrém a její obchodní ředitel Filip Bureš naznačuje, že za nečekaným krokem radnice by mohla být osobní msta. Předkladatelka návrhu takový scénář odmítá. „Občas mě kolegové, co jsou v komunální politice déle, upozorní na nějaké případy. To byl i případ Stříbrného rybníka, který jsem neznala. Nemyslím si ale, že by za tím byl pan Moravec, hlavní podněty jsem dostala od kolegů z hnutí ANO,“ uvedla Pourová s tím, že jde skutečně o efektivní využití majetku města. „Nehledejme za tím nic jiného,“ dodala.

Bývalý ředitel míří do dozorčí rady lesů

Radního Moravce mezitím ODS nominovala do dozorčí rady Městských lesů. Tedy plánovaného nového provozovatele areálu. „Přiznám se, že jsem nezkoumala ten důvod, je to věc koaličního partnera. Měla jsem ale informaci, že se v tomto oboru umí pohybovat, takže jsem neměla výhrad,“ řekla Pourová. A tak zatímco bývalá společnost radního dostane zřejmě padáka, on se oklikou k areálu dost možná vrátí.