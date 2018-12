Rok 2019 přinese do Ústí nad Labem venkovní bazén na Klíši, přibudou startovací byty. MHD jízdenky už nezlevní.

Obrovská díra na Míráku. | Foto: Deník/Karel Pech

Některé očekávané události příštího roku nám zatíží peněženku. Jiné tak nepříjemné být nemusí, například rekonstrukce venkovního bazénu na Klíši nebo přestavba bývalé jídelny magistrátu na přepážkové centrum.

Další zůstane při starém, třeba MHD, i když tady přibude několik novot. Také „ústecké metro“ neboli blok 004 na Mírovém náměstí by měl změnit podobu na regulérní staveniště.

Severočeská vodárenská společnost (SVS), která zásobuje vodou většinu obyvatel Ústeckého a Libereckého kraje, zvýší pro příští rok cenu vody o 3,48 Kč na krychlový metr. „Domácnosti tak budou platit 92,46 Kč včetně DPH,“ uvedl mluvčí SVS Jiří Hladík. Představuje to zdražení o 3,9 procenta.

Za zdražením prý stojí potřeba dalších investic do rekonstrukcí kanalizací a vodovodů. V současnosti tak putuje z ceny vody zhruba 35 procent na obnovu, 40 na provoz a čtvrtinu z celkové ceny si bere stát ve formě daní.

DRAŽŠÍ BUDE I TEPLO

Podobně v roce 2019 vzrostou ceny tepla z dálkového vytápění dodávaného Tepelným hospodářstvím města Ústí. Vyplývá to z ceníku zveřejněného teprve před Vánoci. Zatímco jeden gigajoul s DPH letos stál 556,43 Kč, příští rok si Ústečané budou muset připlatit 27,84 Kč. Celkem tedy za teplo zaplatí až 584,27 Kč za gigajoule.

Mezi očekávané události příštího roku patří zahájení stavby v bloku 004 zvaném lidově Ústecké metro nebo prostě jen Díra. Dělníci se do proluky u Mírového náměstí vrátí v březnu, hned jak to počasí dovolí. Stomilionový Palác Čtyřka, jak byl dům předběžně pojmenován, by měl být hotový za 18 měsíců.

„Dosavadní výsledky kontroly nenaznačují nějaké zásadnější problémy,“ sdělil předseda představenstva Radek Neymon ze společnosti UDES, která vlastní Blok 004.

Pro vládnoucí koalici na magistrátu patří k prioritám příštího roku především rekonstrukce bazénu na Klíši. To potvrdil ústecký primátor Petr Nedvědický (ANO 2011).

„Mezi dalšími prioritami je také maximální investiční podpora nákupu areálu bývalého rektorátu ústecké univerzity. Máme zájem tu vybudovat mimo jiné intervenční, startovací a sociální bydlení,“ popsal ústecký primátor.

Lidé by však na druhou stranu rozhodně neměli očekávat snížení ceny jízdného v ústecké MHD. Senioři, studenti a děti ho sice mají od letošního září díky vládnímu nařízení výrazně nižší, ostatní skupiny obyvatel se však zlevnění nedočkají. Nejsou peníze.

„Nechali jsme si udělat analýzu, zda by bylo únosné zlevnění jízdenek. Je mi to líto, ale poté, co jsme museli v souladu s vládním nařízením zvýšit platy řidičům, by to bylo až příliš drahé,“ potvrdil ústecký primátor Nedvědický.