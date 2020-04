Ministr Vojtěch se na tiskových konferencích opakovaně vyjádřil, že plošné testování seniorů „není na místě, protože těchto klientů je obrovské množství a není to úplně efektivní“. Ale v počtu provedených testů na přítomnost viru s označením SARS-CoV-2 podle Vojtěcha patří Česko k nadprůměru.

Ačkoliv staří lidé patří k ohrožené skupině a (nejen) v Praze se nákaza objevila v několika zařízeních pečujících o seniory či dlouhodobě nemocné, stát stále testuje pouze pacienty s příznaky.

„Plošné testování není na pořadu dne,“ řekl ministr ve středu s tím, že rychlotesty by mohly být v budoucnu využity právě pro pracovníky v sociálních službách. Jenže komunální politici mají na situaci trochu jiný náhled. Například vedení Prahy 3 tvrdí: „S faktem, že se netestuje dokud není v zařízení nákaza, se prostě nemůžeme smířit.“

Starosta Jiří Ptáček (TOP 09) nadepsal středeční facebookový příspěvek konstatováním: „Už jsme se na to nemohli dívat.“ Žižkovští radní vnímají rozsah testování jako naprosto nedostatečný. „A u služeb pro seniory to platí dvojnásob. Pokud bychom čekali na příznaky u ošetřovatelek a klientů, bylo by už pozdě. Šíření nákazy je pak prakticky nereálné zastavit a péče o nemocné je spojena s obrovským rizikem i náklady,“ dodal Ptáček.

Podle místostarosty Ondřeje Ruta (Zelení a nezávislí), který má sociální oblast městské části na starosti, se tímto krokem dá včas odhalit nákaza a lze zabránit šíření infekce COVID-19 mezi klienty. „Přináší to také značnou úlevu a jistotu pro pečující zaměstnance, kteří jsou dnes pod obrovským tlakem,“ uvedl Rut.

Personál pracuje na týmy

Pro Pražský deník místostarosta popsal, že například Ošetřovatelský domov Praha 3 na Jarově, který zřizuje městská část, přistoupila k bezpečnostním opatřením ještě dříve, než je zavedla menšinová vláda Andreje Babiše (ANO) – jedná se například o zákaz návštěv.

„Pracovníci také například dobrovolně přistoupili, že budou pracovat na týmy. Ty se střídají po 24hodinových směnách, tak aby v případě, že někdo z personálu dostane koronavirus, mohl domov fungovat dál,“ vysvětlil Rut.

Odběr vzorků zajišťují tamní zdravotníci. První dávku odvezla spolu se starostou Ptáčkem do obce Pchery, kde sídlí Tilia Laboratories, ředitelka Petra Gabriel Lojdová. Radnice řeší variantu, že by se preventivně testovaly i pečovatelky v terénu.

Praha 3 podle informací Pražského deníku posílala žádost o nařízení preventivního testování na koronavirus v domovech důchodců na Hygienickou stanici hl. m. Prahy. Zatím bez odezvy. Redakce zaslala dotaz pražským hygienikům, do uzávěrky článku však odpověď nedorazila.

Žižkovská radnice každopádně bojuje s epidemií koronaviru v „duchu tradic“ této bohémské pražské čtvrti. Například kontroverzně přijaté nové logo nechala v reakci na hromadné šití roušek dočasně předělat – místo tří čárek jsou teď tři jehly. Ochranu dýchacích cest má i socha v parku ZŠ Jeseniova, jemuž se mezi místními říká „U Anny Proletářky“. A kvůli tomu, že „na zásobování ochrannými pomůckami od státu se bohužel stále nelze úplně spolehnout“, Praha 3 zásobuje ordinace lékařů na svém území. Dezinfekci (maximálně půl litru na osobu) si mohou vyzvednout rovněž obyvatelé městské části.