„I svozové společnosti pracují v nouzovém režimu s omezeným počtem pracovníků. Popeláři plní svoji práci i v této nelehké době svědomitě, a to s minimem ochranných pomůcek. Prosíme, myslete i na ně a pokuste se jim práci ulehčit!“ uvedli představitelé společnosti. Stejně tak apelují, abyste minimalizovali osobní kontakt se zaměstnanci při svozu odpadu. Ohrožujete tím jak sebe, tak i je.

V současné době se tak sváží odpad pouze v nádobách, z bezpečnostních důvodů nelze svážet odpad navíc mimo popelnice. Stejně tak neodkládejte ani tříděný odpad vedle barevných kontejnerů a vyhazujte ho v rukavicích.

Odpad tak dávejte do popelnic v zavázaných, nejlépe dvojitých pevných pytlích. Víko popelnice, pokud to je ve vašich možnostech, byste měli vydezinfikovat. Co se týká nádob, vystavujte je večer před svozem přímo ke komunikaci.

Pokud je někdo v karanténě kvůli podezření na nákazu koronavirem, případně má někdo diagnostikovaný pozitivní nález na Covid-19 a je v domácím léčení, žádá firma, aby tito lidé své odpady dočasně netřídili. „Veškeré odpady z těchto domácnosti dávejte v zavázaných pytlích do popelnice na komunální odpad. V ideálním případě pytle z vnějšku vydezinfikujte,“ radí představitelé firmy FCC BEC.