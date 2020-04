Jedním z velkých dodavatelů je také Obora Lány, která je ve správě prezidentské kanceláře, ale podnik je zásoben také z Hluboké, Poněšic a dalších panství Colloredo Mannsfeld a jiných šlechticů.

Na vybraných pochoutkách si v současnosti paradoxně budou moci pochutnat lidé, kteří si drahou zvěřinovou večeři v luxusní restauraci nikdy před tím dovolit nemohli a výtečný pokrm dosud neokusili. Ceny totiž výrazně spadnou.

V chladících boxech a mrazácích Čeko Agro jsou nyní tuny zvěřiny za osm milionů korun, které prakticky nikdo nechce. Vydrží zde maximálně rok. Od poloviny března prodali s bídou 80 kilo guláše. A maso se snaží nabízet za příznivou cenu nyní i do nemocnic. „Češi na zvěřinu nejsou moc naučení, maximálně tak na guláš, nejen protože je pro ně takové maso cenově méně dostupné, ale i proto, že jeho úprava je i náročnější a jsou zvyklí sáhnout po vepřovém nebo kuřecím,“ vysvětluje vedoucí zvěřinového závodu Čeko Agro, Vladimír Král.

Ceny spadnou až o polovinu

Podle něj půjde jejich firma nyní s cenami dolů o třetinu až polovinu. Nakupovat si aktuálně může i veřejnost takzvaně do tašky a okusit tak lahůdku, která byla odjakživa určena jen na sváteční stůl. „Jsme ochotni ceny přizpůsobit potřebám trhu a nabízet za solidní ceny i řetězcům, ale to, že oni cenu zvednou, neovlivníme,“ stěžuje si Král.

Hrozí přemnožení zvěře

Kvůli koronavirové krizi musela už firma některé ze svých řezníků propustit a další rovněž budou muset hledat uplatnění. Více než v naskladněných zásobách ale vidí vedoucí Král problém v tom, že černá zvěř se v oborách nyní přemnoží. „Od května mají začít odstřely, ale když není odbyt, lovit ve velkém se nebude a pak je velkou hrozbou například prasečí mor. Pokud by se z divočáků přenesl i na prase domácí, bude to velký malér a zničilo by to všechny chovy,“ upozornil Král.

Své zásoby zvěřiny veřejnosti k odprodeji nyní nabízí také státní podnik Vojenské lesy a statky (VLS). Koronavirová krize dolehla i sem.

Státní podnik nabízí zvěřinu ze svých honiteb, a to přímo maloodběratelům, mimo obchodní sítě. Potenciální zákazníky lákají na příznivé ceny i chuťové zážitky. „Zvěřina je jednou z nejkvalitnějších potravin, pochází z volně žijících zvířat, která se navíc v honitbách vojenských lesů pohybují v unikátních přírodních lokalitách. Je to absolutní bio kvalita ze své podstaty a pod přísnou veterinární kontrolou,“ říká výrobní náměstek VLS Ondřej Vybíral.

Divočák za 46, jelen za 89 korun

Lesy nabízejí maso z divokých prasat, daňků, muflonů a srnců. Také mluvčí VLS Jan Sotona potvrzuje, že výkupní ceny zvěřiny stále klesají a vysoké marže si nasazují až obchodníci. VLS zákazníkům nabízejí přitom ceny velmi nízké. „Nejlevnější je maso z divokých prasat, které vyjde na 46 korun za kilogram, vyhlášenou zvěřinovou pochoutku, jelena siku, pak státní podnik nabízí za 89 korun za kilogram,“ doplňuje mluvčí organizace Jan Sotona.

Podle jeho slov tento státní podnik ale odstřely zvěře omezit nemůže, jelikož v důsledku kůrovcové kalamity, je potřeba chránit zejména mladé lesní porosty, které právě zvěř ve velkém okusuje a ničí.

Za podobné ceny je možné koupit zvěřinu přímo od myslivců, kteří smí v souladu se zákonem malá množství masa prodávat dál. Přesto často naráží na nedostatek zájemců, kteří se zaleknou složité procedury. Myslivce často zaměňují za řezníky, kteří jim maso dají už naporcované a úhledně zabalené.