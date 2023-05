„Jde o rekonstrukci deseti bytových domů. Některé jsou už připravené, další se dokončují. Do konce června tohoto roku by měly být hotové všechny domy. Poslední dokončené pak ještě osadíme vnitřním vybavením a do konce října nebo listopadu se v nich může bydlet. O byty je enormní zájem. Potvrzuje se, že zájem o bydlení v Sokolově je. Když do toho přijde nabídka pracovních míst, zájem se ještě zvýší,“ říká předseda dozorčí rady společnosti Pavel Tomek.

„Občané změnu této lokality a nabízené bydlení vnímají pozitivně. Město samozřejmě také. Snažíme se vyjít vstříc a v lokalitě jsme například postavili nové parkoviště,“ uvádí starosta Sokolova Petr Kubis.

Zájem o bydlení v nově zrekonstruovaných bytech potvrdil i Stanislav Dohnal ze SUAS Solution. „Velký zájem o bydlení v této lokalitě nás příjemně překvapil. V minulosti byla považována za sociálně vyloučenou. Po představení prvních bytů zájem ještě stoupl, a my si můžeme mezi zájemci vybírat. Nejde o prodej, jedná se o nájemní bydlení. Celková rekonstrukce byla rozdělena na dvě etapy. První začala na podzim roku 2021 a stála zhruba 56 milionů korun. Další investici bylo zateplení za 17 milionů a konečně druhá, právě dokončovaná etapa, vyšla na zhruba 60 milionů korun,“ konstatuje Dohnal.

Zájemce o bydlení musí vyplnit soubor formulářů, kde sám sebe popřípadě i svou rodinu prezentuje. Nájemce zase vyhodnotí potenciál budoucího spolehlivého nájemníka.

Podle Dohnala společnost jednala o možné koupi dalších objektů ve městě. Tato jednání však podle jeho slov nedopadla, takže je nebude konkretizovat. "Vše je otázkou ekonomické rozvahy," dodává Dohnal.

Zhruba dvě stě bývalých městských bytů i s nájemníky prodal Sokolov před lety soukromému majiteli. Město se tak chtělo zbavit problémů s neplatiči. Nový majitel, firma z Liberce, některé z panelových domů opravil, jiné nechal chátrat dál. Z naprosto zdevastovaných bytových jednotek si lidé udělali skládku odpadu. Jinde bydleli bezdomovci.

Sokolov proto začal jednal o jejich odkoupení zpět. Nedohodl se však na ceně. Poté do jednání vstoupila Sokolovská uhelná, která nemovitosti koupila. Některé z nich pak obratem prodala městu. Město koupilo celkem šest objektů. První tři čekala zmíněná demolice, další rekonstrukce a nabídka k bydlení.